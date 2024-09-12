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В ночь на 12 сентября РФ била ракетами и запускала "Шахеды": ПВО уничтожила 44 дрона

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 сентября 2024, 09:16
В ночь на 12 сентября РФ била ракетами и запускала Шахеды: ПВО уничтожила 44 дрона
сбитый «Шахед». иллюстративное фото Нацгвардии

В ночь на четверг 12 сентября российские оккупанты выпустили по Украине 69 средств воздушного нападения, ПВО Украины уничтожила 44 ударных БпЛА, три вражеских беспилотника улетели обратно в Россию, еще четыре -локационно потеряны.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Дословно: "В ночь на 12 сентября 2024 года радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 69-ти средств воздушного нападения противника (по состоянию на 9.00).

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Оккупанты ударили по Черниговщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области и одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Брянской области, двумя крылатыми ракетами Х-22/32 из самолетов Ту-22М3 (из воздушного пространства над акваторией Черного моря в направлении острова Змеиный), 64-мя ударными БпЛА типа Shahed (районы пусков: Курск, Ейск - РФ., Чауда - Крым).

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины".

Детали: Сообщается, что в результате противовоздушного боя сбито 44 ударных БпЛА. Три вражеских беспилотника улетели обратно в Россию, еще четыре - локационно потеряны на территории Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала).

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Дословно: "По состоянию на 9.00 четыре ударных БпЛА остаются в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа!

Благодаря активному противодействию Сил обороны, большинство вражеских ракет не достигли желаемых целей.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и Полтавской областях.

Вместе - к победе!".

ШахедвойнаВоздушные силы ВСУПВО
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