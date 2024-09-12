Окупанти вдарили по Боровій: рятувальники дістали з-під завалів живу жінку
Четвер, 12 вересня 2024, 09:52
Уночі 12 вересня російські загарбники обстріляли житлові будинки у селі Борова на Харківщині, з-під завалів рятувальники дістали живу літню жінку.
Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов та ДСНС у Telegram
Пряма мова Синєгубова: "12 вересня 04:47 Ізюмський р-н, Борівська громада, с. Борова. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи зруйнованого 2-поверхового житлового будинку".
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Деталі: Згодом у ДСНС повідомили, що з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники звільнили 86-річну жінку, яку завалило уламками будівельних конструкцій. Наразі вона у лікарні.