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Оккупанты ударили по Боровой: спасатели достали из-под завалов живую женщину

Ирина БалачукЧетверг, 12 сентября 2024, 09:52
Оккупанты ударили по Боровой: спасатели достали из-под завалов живую женщину
Фото ГСЧС

Ночью 12 сентября российские захватчики обстреляли жилые дома в селе Боровая на Харьковщине, из-под завалов спасатели достали живую пожилую женщину.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов и ГСЧС в Telegram

Прямая речь Синегубова: "12 сентября 04:47 Изюмский район, Боровская община, с. Боровая. В результате обстрела горели конструктивные элементы разрушенного 2-этажного жилого дома". 

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Фото ГСЧС

Детали: Позже в ГСЧС сообщили, что из-под завалов разрушенного дома спасатели освободили 86-летнюю женщину, которую завалило обломками строительных конструкций. Сейчас она в больнице.

Харьковская областьвойна
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