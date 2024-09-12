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Президент Естонії прибув до Києва

Христина БондарєваЧетвер, 12 вересня 2024, 11:50
Президент Естонії прибув до Києва
Фото: Getty Images

У четвер до Києва з візитом прибув президент Естонії Алар Каріс.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Каріса у соцмережах

Деталі: Каріс відзначив, що прибув до чудового міста Києва і "з нетерпінням чекає" на всі зустрічі та дискусії.

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"Попереду зустрічі та обговорення, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку України та її цілей. Ми з українським народом у його боротьбі за свободу та незалежність", – написав Каріс у своєму Facebook.

Каріс прибув до української столиці наступного дня після візиту своїх балтійських колег – президента Литви та прем’єрки Латвії, які відвідали у Києві саміт Кримської платформи.

Естонія
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