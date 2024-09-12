Президент Эстонии прибыл в Киев с визитом
Четверг, 12 сентября 2024, 11:50
В четверг в Киев с визитом прибыл президент Эстонии Алар Карис.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Кариса в соцсетях
Детали: Карис отметил, что прибыл в замечательный город Киев и "с нетерпением ждет" всех встреч и дискуссий.
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"Впереди встречи и обсуждения, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку Украины и ее целей. Мы с украинским народом в его борьбе за свободу и независимость", – написал Карис в своем Facebook.
Карис прибыл в украинскую столицу на следующий день после визита своих балтийских коллег – президента Литвы и премьера Латвии, которые посетили в Киеве саммит Крымской платформы.