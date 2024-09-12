Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Эстонии прибыл в Киев с визитом

Кристина БондареваЧетверг, 12 сентября 2024, 11:50
Президент Эстонии прибыл в Киев с визитом
Фото: Getty Images

В четверг в Киев с визитом прибыл президент Эстонии Алар Карис.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Кариса в соцсетях

Детали: Карис отметил, что прибыл в замечательный город Киев и "с нетерпением ждет" всех встреч и дискуссий.

Реклама:

"Впереди встречи и обсуждения, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку Украины и ее целей. Мы с украинским народом в его борьбе за свободу и независимость", – написал Карис в своем Facebook.

Карис прибыл в украинскую столицу на следующий день после визита своих балтийских коллег – президента Литвы и премьера Латвии, которые посетили в Киеве саммит Крымской платформы.

Эстония
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Тонны боеприпасов взлетели в воздух: бойцы ВМС уничтожили вражеские хранилища под Мариуполем

В Сумской области зафиксировали повторное загрязнение реки Сейм: причину выясняют

Рада поддержала увеличение налогов в первом чтении

Консерваторы в Германии определились с конкурентом Шольцу, чтобы повалить его правительство

Фон дер Ляйен объявила распределение портфелей еврокомиссаров: кто получил ключевой для Украины

Россияне ударили по энергетической системе Сум: в некоторых микрорайонах пропал свет и вода

Все новости...
Эстония
В Эстонии установили, что российские хакеры с 2020 года атаковали Украину, страны ЕС и НАТО
Министр обороны Эстонии предположил, что за взрывами на военном заводе Diehl стоит ФСБ
Западу надо изменить "поддержку войны" на "поддержку победы Украины" – министр обороны Эстонии
Последние новости
16:39
Далеко от требований Госспецсвязи: "Киевстар" увеличит время автономной работы до 6 часов
16:27
Определились соперники сборной Украины по пляжному футболу в квалификации к чемпионату мира-2025
16:26
В Грузии прокомментировали слухи о лишении безвиза как "наказание" от ЕС
16:18
"Здесь все хорошо": появились новые подробности о последних мгновениях на борту затонувшего "Титана"
16:13
Нацбанк нашел нарушения в деятельности 8 финансовых компаний
16:09
Тонны боеприпасов взлетели в воздух: бойцы ВМС уничтожили вражеские хранилища под Мариуполем
16:08
Парламент Грузии принял законы против "ЛГБТ-пропаганды"
16:04
Армия РФ ударила по Харькову: пострадали 6 человек, среди них – 4 спасателей
16:01
В начале года Залужный был против наступления Украины на Курскую область – Politico
15:59
видеоВ Румынии неизвестный устроил пожар в здании парламента, эвакуировали 300 человек
Все новости...
Реклама:
Реклама: