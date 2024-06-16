Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

25.06

Банківський форум

Саміт миру: підсумкове комюніке підписали 80 держав та 4 організації

Андрій Синявський, Катерина ТищенкоНеділя, 16 червня 2024, 16:10
Саміт миру: підсумкове комюніке підписали 80 держав та 4 організації
перелік країн, які підписали комюніке, фото з Telegram Лубінця

Підсумкове комюніке Глобального саміту миру, що проходить 15-16 червня у Швейцарії, підписали 80 держав та чотири організації.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram, пише "Європейська правда"

Реклама:

Деталі: Серед країн, які не підписали комюніке – Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.

За словами Лубінця, підписання декларації означає прихильність суверенітету України.

"Це (також) означає необхідність діяльності ЗАЕС під повним контролем України, неприпустимість нападів на торговельні судна в морях, що омивають Україну, заклик до репатріації полонених за формулою "всіх на всіх" і безумовне повернення українських дітей!", – зазначив він.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У Швейцарії відбувається дводенний Глобальний саміт миру. В його межах відбулося пленарне засідання та дискусії за трьома пунктами "формули миру" – ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір.

За підсумками саміту, як очікується, буде опублікована декларація, відкрита для приєднання для всіх держав.

Читайте також пояснення "ЄвроПравди" про те, що включили у підсумковий документ-рішення Саміту миру.

Теми: міжнародна спільнотаШвейцарія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Захисники вночі вдарили по місцях зберігання "Шахедів" в Краснодарському краї

Затримали двох блогерів, які "засвітили" позиції Сил оборони у соцмережах

Клименко заявив, що його син мобілізувався і вже 3 місяці у війську

Кулеба: Участь РФ у другому Саміті миру можлива за форматом "зернової угоди"

доповненоПоліція встановила виконавців замаху на казахського опозиціонера в Києві

РФ програє війну проти України, якщо Захід мобілізує ресурси для протистояння Кремлю – ISW

Усі новини...
міжнародна спільнота
Зеленський: План дій буде доведений до РФ, щоб на другому саміті зафіксувати кінець війни
Комюніке Саміту миру готове й буде відкрите до приєднання – Єрмак
Ілон Маск, "Цивілізація Сіда Майєра" та Україна: як комп'ютерні ігри формують нашу реальність
Останні новини
11:59
Кава, чай, хот-доги: "Укрнафта" вдвічі збільшила непаливні продажі до 260 мільйонів
11:58
Як вступити до коледжу чи профтеху після 9 класу: алгоритм від МОН
11:48
ЄВРО-2024Збірні України та Словаччини визначилися з комплектом форми на матч Євро-2024
11:42
Захисники вночі вдарили по місцях зберігання "Шахедів" в Краснодарському краї
11:40
В Україну ввезли рекордну 21 тисячу електромобілів у 2024 році
11:32
Очільник МВС прокоментував напад на добровольця у Дніпрі
11:32
Що німецький збройовий концерн Rheinmetall вироблятиме в Україні?
11:28
Вірменія оголосила про визнання Палестинської держави
11:26
Очільник МВС: 60% винуватців домашнього насильства – військові, їм потрібна психологічна реабілітація
11:25
Вночі українські дрони атакували 4 російські НПЗ та РЕБ окупантів – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: