Саміт миру: підсумкове комюніке підписали 80 держав та 4 організації

Підсумкове комюніке Глобального саміту миру, що проходить 15-16 червня у Швейцарії, підписали 80 держав та чотири організації.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram, пише "Європейська правда"

Реклама:

Деталі: Серед країн, які не підписали комюніке – Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.

За словами Лубінця, підписання декларації означає прихильність суверенітету України.

"Це (також) означає необхідність діяльності ЗАЕС під повним контролем України, неприпустимість нападів на торговельні судна в морях, що омивають Україну, заклик до репатріації полонених за формулою "всіх на всіх" і безумовне повернення українських дітей!", – зазначив він.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У Швейцарії відбувається дводенний Глобальний саміт миру. В його межах відбулося пленарне засідання та дискусії за трьома пунктами "формули миру" – ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір.

За підсумками саміту, як очікується, буде опублікована декларація, відкрита для приєднання для всіх держав.

Читайте також пояснення "ЄвроПравди" про те, що включили у підсумковий документ-рішення Саміту миру.