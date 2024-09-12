Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский назвал китайско-бразильскую инициативу по окончанию войны "деструктивной"

Александр ШумилинЧетверг, 12 сентября 2024, 12:47
Зеленский назвал китайско-бразильскую инициативу по окончанию войны деструктивной
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский назвал деструктивным китайско-бразильское предложение по завершению войны, поскольку это просто политическое заявление, которое не обсуждалось с Украиной. 

Источник: Зеленский в интервью бразильскому изданию Metrópoles

Детали: Президент Украины рассказал, что предложения "просто политического примирения" с Россией не совсем понятны.

Реклама:

Прямая речь: "Примирение чего? Что значит просто сесть и поговорить (с Владимиром Путиным - ред.). Он убийца... Он должен делать шаги, показывать, что он хочет окончания войны. Нельзя говорить просто, что мы должны делать шаги друг другу на встречу. Что за "друг другу"? Он зашел, убил людей, захватил территорию, а теперь Лула говорит давайте пусть они поговорят".

"Если бы Лула поддерживал нас, то он помог бы остановить войну. И еще больше была бы поддержка такой большой страны как Бразилия, которая имеет отдельное влияние, очень большое. У нас война с Россией. Вы поддерживаете войну, или не поддерживаете войну. Если не поддерживаете, то помогите нам остановить Россию... Какой компромисс? Просто отдать свою землю, забыть, что они убивают наших людей? В чем компромисс? Это просто неприемлемые вещи. Поэтому я считаю, что это деструктивно".    

Детали: Зеленский прямо сказал, что китайско-бразильское предложение – это "также деструктивно".

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Это просто политическое заявление. Я говорил Луле, мы передавали китайской стороне - давайте вместе садиться. Давайте вместе разговаривать. Мы вам не враги, и вы нам не враги. К чему вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России, или быть где-то посередине. Почему вы должны быть где-то посередине? Что это за взгляд? Посередине чего?.... Мы воюем на нашей земле. Вы должны остановить русских, должны показать, что вы сильные страны.

Как можно предлагать, ничего нас не спросив? А Россия включается и говорит, что поддерживает китайско-бразильскую инициативу. Для чего этот театр? То есть, вы проговорили с Россией какую-то инициативу, выдвинули ее и говорите "давайте такую инициативу". Это точно не о справедливости, не о ценностях, точно без уважения к Украине, точно без уважения к территориальной целостности, о которой так много говорят и Китай и Бразилия".  

Что этому предшествовало: В конце мая 2024 года, правительства Бразилии и КНР предложили совместный план из шести пунктов:

В первом говорится о том, что Украина и Россия должны "придерживаться трех принципов деэскалации ситуации, а именно: не расширять поле боя, не допускать эскалации боевых действий и не провоцировать ни одну из сторон".        

Предыстория:

  • 21 сентября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Бразилии Лулой да Силвой и обсудил усилия по восстановлению мира.
  • Бразилия одна из стран, которые не подписали итоговое коммюнике Глобального саммита мира, который проходил 15-16 июня в Швейцарии.
  • Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник в интервью "Украинской правде" рассказал, что Бразилия не предупреждала Украину о намерении представить вместе с Китаем мирный план по завершению войны России против Украины. 

ЗеленскийБразилияКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Тонны боеприпасов взлетели в воздух: бойцы ВМС уничтожили вражеские хранилища под Мариуполем

В Сумской области зафиксировали повторное загрязнение реки Сейм: причину выясняют

Рада поддержала увеличение налогов в первом чтении

Консерваторы в Германии определились с конкурентом Шольцу, чтобы повалить его правительство

Фон дер Ляйен объявила распределение портфелей еврокомиссаров: кто получил ключевой для Украины

Россияне ударили по энергетической системе Сум: в некоторых микрорайонах пропал свет и вода

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Россияне начали контрнаступление на Курщине. Это – по нашему плану
Зеленский заявил, что ограничения дальности ударов по РФ западным оружием не должно быть
Зеленский о дальнобойных ударах по России: Зависит не от моего оптимизма
Последние новости
16:39
Далеко от требований Госспецсвязи: "Киевстар" увеличит время автономной работы до 6 часов
16:27
Определились соперники сборной Украины по пляжному футболу в квалификации к чемпионату мира-2025
16:26
В Грузии прокомментировали слухи о лишении безвиза как "наказание" от ЕС
16:18
"Здесь все хорошо": появились новые подробности о последних мгновениях на борту затонувшего "Титана"
16:13
Нацбанк нашел нарушения в деятельности 8 финансовых компаний
16:09
Тонны боеприпасов взлетели в воздух: бойцы ВМС уничтожили вражеские хранилища под Мариуполем
16:08
Парламент Грузии принял законы против "ЛГБТ-пропаганды"
16:04
Армия РФ ударила по Харькову: пострадали 6 человек, среди них – 4 спасателей
16:01
В начале года Залужный был против наступления Украины на Курскую область – Politico
15:59
видеоВ Румынии неизвестный устроил пожар в здании парламента, эвакуировали 300 человек
Все новости...
Реклама:
Реклама: