Зеленский назвал китайско-бразильскую инициативу по окончанию войны "деструктивной"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал деструктивным китайско-бразильское предложение по завершению войны, поскольку это просто политическое заявление, которое не обсуждалось с Украиной.

Источник: Зеленский в интервью бразильскому изданию Metrópoles

Детали: Президент Украины рассказал, что предложения "просто политического примирения" с Россией не совсем понятны.

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Прямая речь: "Примирение чего? Что значит просто сесть и поговорить (с Владимиром Путиным - ред.). Он убийца... Он должен делать шаги, показывать, что он хочет окончания войны. Нельзя говорить просто, что мы должны делать шаги друг другу на встречу. Что за "друг другу"? Он зашел, убил людей, захватил территорию, а теперь Лула говорит давайте пусть они поговорят".

"Если бы Лула поддерживал нас, то он помог бы остановить войну. И еще больше была бы поддержка такой большой страны как Бразилия, которая имеет отдельное влияние, очень большое. У нас война с Россией. Вы поддерживаете войну, или не поддерживаете войну. Если не поддерживаете, то помогите нам остановить Россию... Какой компромисс? Просто отдать свою землю, забыть, что они убивают наших людей? В чем компромисс? Это просто неприемлемые вещи. Поэтому я считаю, что это деструктивно".

Детали: Зеленский прямо сказал, что китайско-бразильское предложение – это "также деструктивно".

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Прямая речь: "Это просто политическое заявление. Я говорил Луле, мы передавали китайской стороне - давайте вместе садиться. Давайте вместе разговаривать. Мы вам не враги, и вы нам не враги. К чему вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России, или быть где-то посередине. Почему вы должны быть где-то посередине? Что это за взгляд? Посередине чего?.... Мы воюем на нашей земле. Вы должны остановить русских, должны показать, что вы сильные страны.

Как можно предлагать, ничего нас не спросив? А Россия включается и говорит, что поддерживает китайско-бразильскую инициативу. Для чего этот театр? То есть, вы проговорили с Россией какую-то инициативу, выдвинули ее и говорите "давайте такую инициативу". Это точно не о справедливости, не о ценностях, точно без уважения к Украине, точно без уважения к территориальной целостности, о которой так много говорят и Китай и Бразилия".

Что этому предшествовало: В конце мая 2024 года, правительства Бразилии и КНР предложили совместный план из шести пунктов:

В первом говорится о том, что Украина и Россия должны "придерживаться трех принципов деэскалации ситуации, а именно: не расширять поле боя, не допускать эскалации боевых действий и не провоцировать ни одну из сторон".

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