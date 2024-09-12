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Болгарія продовжила термін перемовин про продаж Україні ядерних реакторів

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцЧетвер, 12 вересня 2024, 12:26
Болгарія продовжила термін перемовин про продаж Україні ядерних реакторів
Ілюстративне фото: Getty Images

Парламент Болгарії продовжив на шість місяців термін переговорів, наданий уряду для переговорів про продаж Україні двох російських ядерних реакторів і відповідного обладнання.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням Euractiv

Деталі: Влада Болгарії отримала реактори від російського "Атомстройекспорту" більше шести років тому, але вони їй не знадобилися, оскільки країна відмовилася від будівництва атомної електростанції "Белене". Наразі реактори зберігаються поблизу Белене в очікуванні продажу.

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Болгарія веде переговори про продаж обладнання з Україною вже майже два роки, причому парламент зобов'язав уряд укласти угоду за ціною не менше 600 мільйонів євро. Стільки ж Болгарська національна електроенергетична компанія заплатила російському "Атомстройекспорту".

Раніше цього року Європейська комісія визнала, що потенційна угода з продажу реакторів може бути профінансована за рахунок коштів, виділених ЄС на допомогу Україні.

Угода між Болгарією та Україною є унікальною, оскільки лише Болгарія має два непотрібні їй російські реактори, а Україна є єдиною країною, яка може отримати від них вигоду. Експерти українського оператора АЕС "Енергоатом" приїхали до Болгарії, щоб оглянути обладнання АЕС "Белене".

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Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових ядерних блоків на Хмельницькій АЕС. Два з них планують побудувати з використанням російського обладнання, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії. На двох інших буде використана американська технологія компанії Westinghouse.

Минулого року Болгарія вирішила продовжити розвиток своєї діючої АЕС "Козлодуй" з ядерними реакторами американської компанії Westinghouse.

Про те, що Україна близька до укладення угоди з Болгарією щодо купівлі двох ядерних реакторів, повідомляли ще у липні минулого року.

БолгаріяУкраїна
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