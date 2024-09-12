Болгария продлила срок переговоров о продаже Украине ядерных реакторов

Парламент Болгарии продлил на шесть месяцев срок переговоров, предоставленный правительству для переговоров о продаже Украине двух российских ядерных реакторов и соответствующего оборудования.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv

Детали: Власти Болгарии получили реакторы от российского "Атомстройэкспорта" более шести лет назад, но они ей не понадобились, поскольку страна отказалась от строительства атомной электростанции "Белене". Сейчас реакторы хранятся возле Белене в ожидании продажи.

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Болгария ведет переговоры о продаже оборудования с Украиной уже почти два года, причем парламент обязал правительство заключить сделку по цене не менее 600 млн евро. Столько же Болгарская национальная электроэнергетическая компания заплатила российскому "Атомстройэкспорту".

Ранее в этом году Европейская комиссия признала, что потенциальная сделка по продаже реакторов может быть профинансирована за счет средств, выделенных ЕС на помощь Украине.

Соглашение между Болгарией и Украиной является уникальным, поскольку только у Болгарии есть два ненужных ей российских реактора, а Украина – единственная страна, которая может получить от них выгоду. Эксперты украинского оператора АЭС "Энергоатом" приехали в Болгарию, чтобы осмотреть оборудование АЭС "Белене".

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Украина планирует начать строительство четырех новых ядерных блоков на Хмельницкой АЭС. Два из них планируют построить с использованием российского оборудования, которое Украина хочет импортировать из Болгарии. На двух других будет использована американская технология компании Westinghouse.

В прошлом году Болгария решила продолжить развитие своей действующей АЭС "Козлодуй" с ядерными реакторами американской компании Westinghouse.

О том, что Украина близка к заключению соглашения с Болгарией о покупке двух ядерных реакторов, сообщалось еще в июле прошлого года.