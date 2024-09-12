Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Болгария продлила срок переговоров о продаже Украине ядерных реакторов

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцЧетверг, 12 сентября 2024, 12:26
Болгария продлила срок переговоров о продаже Украине ядерных реакторов
Иллюстративное фото: Getty Images

Парламент Болгарии продлил на шесть месяцев срок переговоров, предоставленный правительству для переговоров о продаже Украине двух российских ядерных реакторов и соответствующего оборудования.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv

Детали: Власти Болгарии получили реакторы от российского "Атомстройэкспорта" более шести лет назад, но они ей не понадобились, поскольку страна отказалась от строительства атомной электростанции "Белене". Сейчас реакторы хранятся возле Белене в ожидании продажи.

Реклама:

Болгария ведет переговоры о продаже оборудования с Украиной уже почти два года, причем парламент обязал правительство заключить сделку по цене не менее 600 млн евро. Столько же Болгарская национальная электроэнергетическая компания заплатила российскому "Атомстройэкспорту".

Ранее в этом году Европейская комиссия признала, что потенциальная сделка по продаже реакторов может быть профинансирована за счет средств, выделенных ЕС на помощь Украине.

Соглашение между Болгарией и Украиной является уникальным, поскольку только у Болгарии есть два ненужных ей российских реактора, а Украина – единственная страна, которая может получить от них выгоду. Эксперты украинского оператора АЭС "Энергоатом" приехали в Болгарию, чтобы осмотреть оборудование АЭС "Белене".

ВИДЕО ДНЯ

Украина планирует начать строительство четырех новых ядерных блоков на Хмельницкой АЭС. Два из них планируют построить с использованием российского оборудования, которое Украина хочет импортировать из Болгарии. На двух других будет использована американская технология компании Westinghouse.

В прошлом году Болгария решила продолжить развитие своей действующей АЭС "Козлодуй" с ядерными реакторами американской компании Westinghouse.

О том, что Украина близка к заключению соглашения с Болгарией о покупке двух ядерных реакторов, сообщалось еще в июле прошлого года.

БолгарияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Тонны боеприпасов взлетели в воздух: бойцы ВМС уничтожили вражеские хранилища под Мариуполем

В Сумской области зафиксировали повторное загрязнение реки Сейм: причину выясняют

Рада поддержала увеличение налогов в первом чтении

Консерваторы в Германии определились с конкурентом Шольцу, чтобы повалить его правительство

Фон дер Ляйен объявила распределение портфелей еврокомиссаров: кто получил ключевой для Украины

Россияне ударили по энергетической системе Сум: в некоторых микрорайонах пропал свет и вода

Все новости...
Болгария
Болгария обещает бороться с мафией на своих границах
"Друзья Путина" из Болгарии хотят выхода страны из ЕС и присоединения к БРИКС
В столице Болгарии задержали женщину за сожжение российского флага
Последние новости
16:39
Далеко от требований Госспецсвязи: "Киевстар" увеличит время автономной работы до 6 часов
16:27
Определились соперники сборной Украины по пляжному футболу в квалификации к чемпионату мира-2025
16:26
В Грузии прокомментировали слухи о лишении безвиза как "наказание" от ЕС
16:18
"Здесь все хорошо": появились новые подробности о последних мгновениях на борту затонувшего "Титана"
16:13
Нацбанк нашел нарушения в деятельности 8 финансовых компаний
16:09
Тонны боеприпасов взлетели в воздух: бойцы ВМС уничтожили вражеские хранилища под Мариуполем
16:08
Парламент Грузии принял законы против "ЛГБТ-пропаганды"
16:04
Армия РФ ударила по Харькову: пострадали 6 человек, среди них – 4 спасателей
16:01
В начале года Залужный был против наступления Украины на Курскую область – Politico
15:59
видеоВ Румынии неизвестный устроил пожар в здании парламента, эвакуировали 300 человек
Все новости...
Реклама:
Реклама: