В Росії загорівся завод, де виробляють танки
В російському Омську сталася пожежа на оборонному заводі "Омсктрансмаш", де окупанти виробляють танки і вогнеметні системи "Солнцепьок".
Джерело: губернатор Омської області Віталій Хоценко, Om1.ru
Деталі: За словами Хоценка, під час ремонту загорівся дах одного з цехів. Він також додав, що постраждалих немає.
На самому заводі заявили, що загорілася покрівля, а на виробничому процесі "інцидент не позначився".
Водночас очевидці публікують відео з густими клубами диму, які піднімаються від заводу.
"Омсктрансмаш" входить до концерну "Уралвагонзавод" і виконує російські оборонні замовлення. Зокрема, виробляє танки Т-80БВМ і вогнеметні системи "Солнцепьок".
В російському Омську сталася пожежа на оборонному заводі "Омсктрансмаш". Відео оцевидців із місцевих пабліків у Telegram pic.twitter.com/FbG7XRunr4— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 12, 2024