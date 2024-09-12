Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Росії загорівся завод, де виробляють танки

Альона Мазуренко Четвер, 12 вересня 2024, 12:42
В Росії загорівся завод, де виробляють танки
фото із російських пабліків

В російському Омську сталася пожежа на оборонному заводі "Омсктрансмаш", де окупанти виробляють танки і вогнеметні системи "Солнцепьок".

Джерело: губернатор Омської області Віталій Хоценко, Om1.ru

Деталі: За словами Хоценка, під час ремонту загорівся дах одного з цехів. Він також додав, що постраждалих немає.

Реклама:

На самому заводі заявили, що загорілася покрівля, а на виробничому процесі "інцидент не позначився".

Водночас очевидці публікують відео з густими клубами диму, які піднімаються від заводу.

 

"Омсктрансмаш" входить до концерну "Уралвагонзавод" і виконує російські оборонні замовлення. Зокрема, виробляє танки Т-80БВМ і вогнеметні системи "Солнцепьок".

ВІДЕО ДНЯ

Росіяпожежавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем

На Сумщині зафіксували повторне забруднення річки Сейм: причину з'ясовують

Рада підтримала збільшення податків у першому читанні

Консерватори у Німеччині визначилися із конкурентом Шольцу, щоб повалити його уряд

Фон дер Ляєн оголосила розподіл портфелів єврокомісарів: хто отримав ключовий для України

Росіяни вдарили по енергетичній системі Сум: в деяких мікрорайонах зникло світло та вода

Усі новини...
Росія
ЗМІ: У Польщі припускають, що "дрона, який порушив кордон" взагалі не існувало
Чому пропагандиський фільм про "хороших мальчиков" потрапив в програму найпрестижніших кінофестивалів
Bloomberg: Захід, ймовірно, не надасть дозволу на дальні удари по РФ до Генасамблеї ООН
Останні новини
16:38
Після стабілізації на Харківщині командувача Драпатого перевели на Донеччину
16:27
Визначилися суперники збірної України з пляжного футболу у кваліфікації до чемпіонату світу-2025
16:26
У Грузії прокоментували чутки про позбавлення безвізу як "покарання" від ЄС
16:18
"Тут усе гаразд": з'явилися нові подробиці про останні миті на борту затонулого "Титана"
16:13
Нацбанк знайшов порушення у діяльності 8 фінансових компаній
16:09
Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем
16:08
Парламент Грузії ухвалив закони проти "ЛГБТ-пропаганди"
16:04
Армія РФ ударила по Харкову: постраждали 6 людей, серед них – 4 рятувальників
16:01
На початку року Залужний був проти наступу України на Курську область – Politico
15:59
відеоУ Румунії невідомий влаштував пожежу в будівлі парламенту, евакуювали 300 осіб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: