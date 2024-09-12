В Росії загорівся завод, де виробляють танки

В російському Омську сталася пожежа на оборонному заводі "Омсктрансмаш", де окупанти виробляють танки і вогнеметні системи "Солнцепьок".

Джерело: губернатор Омської області Віталій Хоценко, Om1.ru

Деталі: За словами Хоценка, під час ремонту загорівся дах одного з цехів. Він також додав, що постраждалих немає.

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На самому заводі заявили, що загорілася покрівля, а на виробничому процесі "інцидент не позначився".

Водночас очевидці публікують відео з густими клубами диму, які піднімаються від заводу.

"Омсктрансмаш" входить до концерну "Уралвагонзавод" і виконує російські оборонні замовлення. Зокрема, виробляє танки Т-80БВМ і вогнеметні системи "Солнцепьок".

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