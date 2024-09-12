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В России загорелся завод, где производят танки

Алена МазуренкоЧетверг, 12 сентября 2024, 12:42
В России загорелся завод, где производят танки
фото из российских пабликов

В российском Омске произошел пожар на оборонном заводе "Омсктрансмаш", где оккупанты производят танки и огнеметные системы "Солнцепёк".

Источник: губернатор Омской области Виталий Хоценко, Om1.ru

Детали: По словам Хоценко, во время ремонта загорелась крыша одного из цехов. Он также добавил, что пострадавших нет.

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На самом заводе заявили, что загорелась кровля, а на производственном процессе "инцидент не сказался".

В то же время очевидцы публикуют видео с густыми клубами дыма, которые поднимаются от завода.

 

"Омсктрансмаш" входит в концерн „Уралвагонзавод" и выполняет российские оборонные заказы. В частности, производит танки Т-80БВМ и огнеметные системы "Солнцепёк".

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