В России загорелся завод, где производят танки
В российском Омске произошел пожар на оборонном заводе "Омсктрансмаш", где оккупанты производят танки и огнеметные системы "Солнцепёк".
Источник: губернатор Омской области Виталий Хоценко, Om1.ru
Детали: По словам Хоценко, во время ремонта загорелась крыша одного из цехов. Он также добавил, что пострадавших нет.
На самом заводе заявили, что загорелась кровля, а на производственном процессе "инцидент не сказался".
В то же время очевидцы публикуют видео с густыми клубами дыма, которые поднимаются от завода.
"Омсктрансмаш" входит в концерн „Уралвагонзавод" и выполняет российские оборонные заказы. В частности, производит танки Т-80БВМ и огнеметные системы "Солнцепёк".
В російському Омську сталася пожежа на оборонному заводі "Омсктрансмаш". Відео оцевидців із місцевих пабліків у Telegram pic.twitter.com/FbG7XRunr4— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 12, 2024