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Высший совет правосудия уволил одиозного полтавского судью Галенкина

"Украинская правда"Четверг, 12 сентября 2024, 13:42
Высший совет правосудия уволил одиозного полтавского судью Галенкина
Судья Сергей Галенкин. Фото: poltava.to

Высший совет правосудия уволил многолетнего председателя Полтавского апелляционного суда Евгения Галенкина, который использовал служебное положение покрывая нарушителей. 

Источник: Высший совет правосудия, ГО Центр противодействия коррупции

Детали: ВСП принял решение уволить судью Евгения Галенкина, многолетнего председателя Полтавского апелляционного суда, который использовал свои связи для "решения вопросов" в производствах в отношении пьяных водителей.

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По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, Галёнкин проводил неофициальные встречи с другими судьями и адвокатами для того, чтобы решать такие дела, включая инцидент, где фигурировал сын одного из судей.

Во время одного из обсуждений, Галёнкин прямо заявлял о готовности "помочь" в решении вопросов, что подтверждено его фразой: "Мы же люди нормальные, мы всегда на все пойдем. Если надо помочь, мы всегда поможем".

Ранее Дисциплинарная палата ВСП утвердила только выговор для Галенкина, однако НАБУ и сам судья обжаловали это решение. Наконец, полный состав ВСП единогласно решил уволить его с должности. 

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После этого Галенкин дважды пытался отложить рассмотрение дела, ссылаясь на проблемы со здоровьем, однако это не повлияло на решение Совета. Таким образом, Галенкин остался без выходного пособия и пожизненных выплат.

ВСПсуд
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