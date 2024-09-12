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Через російську атаку на Донеччину загинула 81-річна жінка, ще 6 поранені

Анастасія ПроцЧетвер, 12 вересня 2024, 13:53
Через російську атаку на Донеччину загинула 81-річна жінка, ще 6 поранені
фото: Донецька ОВА

12 вересня росіяни обстріляли село Красноярське та Костянтинівку Донецької області, внаслідок чого загинула 81-річна жінка, ще 6 людей постраждали.

Джерело: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, Донецька обласна прокуратура 

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 12 вересня 2024 року збройні сили РФ обстріляли селище Красноярське Покровського району. Внаслідок влучання засобу ураження в одному з будинків, де перебувало п’ятеро членів родини, виникла пожежа. Через атаку окупантів загинула бабуся 81 року. Її 58-річний син з дружиною 49 років, а також двоє 21 та 28-річних онуків дістали акубаротравми". 

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Деталі:  Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Також окупанти поранили двох людей в Костянтинівці. Загалом російські військові пошкодили 13 будинків, лінії електропередач, газогін та автомобіль.

Донецька областьобстрілжертви
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