Из-за российской атаки на Донетчину погибла 81-летняя женщина, еще 6 ранены

12 сентября россияне обстреляли село Красноярское и Константиновку Донецкой области, в результате чего погибла 81-летняя женщина, еще 6 человек пострадали.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, Донецкая областная прокуратура

Дословно прокуратура: "По данным следствия, 12 сентября 2024 года вооруженные силы РФ обстреляли поселок Красноярское Покровского района. В результате попадания средства поражения в одном из домов, где находилось пять членов семьи, возник пожар. Из-за атаки оккупантов погибла бабушка 81 года. Ее 58-летний сын с женой 49 лет, а также двое 21 и 28-летних внуков получили акубаротравмы".

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Детали: Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны. Также оккупанты ранили двух человек в Константиновке. В общем российские военные повредили 13 домов, линии электропередач, газопровод и автомобиль.