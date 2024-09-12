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Через обстріл РФ у підземній пастці опинився 151 шахтар на шахті в Добропіллі – Волинець

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 вересня 2024, 14:02
Через обстріл РФ у підземній пастці опинився 151 шахтар на шахті в Добропіллі – Волинець
ілюстративне фото з Facebook Волинця

Внаслідок російського обстрілу цивільної інфраструктури під землею залишається 151 гірник шахти в Добропіллі на Донеччині.

Джерело: голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець у Facebook

Деталі: Через атаку російських окупантів знеструмлені місто Добропілля та населені пункти поруч. Без електрики залишились вугільні шахти.

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Наразі через відсутність електрики, відбувається загазування і підтоплення виробничих виробок. Також виникла загроза підтоплення гірничошахтного обладнання, установок, зазначає Волинець.

шахтиДонецька областьвійна
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