Из-за обстрелов РФ в подземной ловушке оказался 151 шахтер на шахте в Доброполье – Волынец
Четверг, 12 сентября 2024, 14:02
В результате российского обстрела гражданской инфраструктуры под землей остается 151 горняк шахты в Доброполье Донецкой области.
Источник: глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец в Facebook
Детали: Из-за атаки российских оккупантов обесточены город Доброполье и населенные пункты рядом. Без электричества остались угольные шахты.
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Сейчас из-за отсутствия электричества, происходит загазирование и подтопление производственных выработок. Также возникла угроза подтопления горношахтного оборудования, установок, отмечает Волынец.