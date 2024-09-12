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Из-за обстрелов РФ в подземной ловушке оказался 151 шахтер на шахте в Доброполье – Волынец

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 сентября 2024, 14:02
Из-за обстрелов РФ в подземной ловушке оказался 151 шахтер на шахте в Доброполье – Волынец
иллюстративное фото из Facebook Волынца

В результате российского обстрела гражданской инфраструктуры под землей остается 151 горняк шахты в Доброполье Донецкой области.

Источник: глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец в Facebook

Детали: Из-за атаки российских оккупантов обесточены город Доброполье и населенные пункты рядом. Без электричества остались угольные шахты.

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Сейчас из-за отсутствия электричества, происходит загазирование и подтопление производственных выработок. Также возникла угроза подтопления горношахтного оборудования, установок, отмечает Волынец.

шахтыДонецкая областьвойна
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