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Під час нічної атаки РФ 12 вересня "Шахед" пролетів поруч із Хмельницькою АЕС – ОВА

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 вересня 2024, 14:12
Під час нічної атаки РФ 12 вересня Шахед пролетів поруч із Хмельницькою АЕС – ОВА
Хмельницька АЕС. ілюстративне фото з Вікіпедії

Під час нічної російської атаки 12 вересня було зафіксовано проліт російського ударного дрона в безпосередній близькості від Хмельницької атомної станції.

Джерело: голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у Telegram

Пряма мова: "…під час нічної атаки був зафіксований проліт російського ударного БПЛА типу "Шахед" у безпосередній близькості до Хмельницької атомної станції.

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Пізніше цей "Шахед" був збитий силами ППО України.

Росія свідомо прокладає маршрути ракет та ударних дронів так, щоб це проходило зокрема над атомними обʼєктами України, це вже не вперше. Це частина російської терористичної тактики".

Деталі: Очільник області подякував силам ППО за ефективну роботу та ліквідацію загрози для обʼєктів критичної інфраструктури.

ШахедАЕСвійнаХмельниччина
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