Во время ночной атаки РФ 12 сентября "Шахед" пролетел рядом с Хмельницкой АЭС – ОВА

Во время ночной российской атаки 12 сентября был зафиксирован пролет российского ударного дрона в непосредственной близости от Хмельницкой атомной станции.

Источник: глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в Telegram

Прямая речь: "...во время ночной атаки был зафиксирован пролет российского ударного БПЛА типа "Шахед" в непосредственной близости к Хмельницкой атомной станции.

Реклама:

Позже этот "Шахед" был сбит силами ПВО Украины.

Россия сознательно прокладывает маршруты ракет и ударных дронов так, чтобы это проходило в том числе над атомными объектами Украины, это уже не впервые. Это часть российской террористической тактики".

Детали: Глава области поблагодарил силы ПВО за эффективную работу и ликвидацию угрозы для объектов критической инфраструктуры.