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Во время ночной атаки РФ 12 сентября "Шахед" пролетел рядом с Хмельницкой АЭС – ОВА

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 сентября 2024, 14:12
Во время ночной атаки РФ 12 сентября Шахед пролетел рядом с Хмельницкой АЭС – ОВА
Хмельницкая АЭС. иллюстративное фото из Википедии

Во время ночной российской атаки 12 сентября был зафиксирован пролет российского ударного дрона в непосредственной близости от Хмельницкой атомной станции.

Источник: глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в Telegram

Прямая речь: "...во время ночной атаки был зафиксирован пролет российского ударного БПЛА типа "Шахед" в непосредственной близости к Хмельницкой атомной станции.

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Позже этот "Шахед" был сбит силами ПВО Украины.

Россия сознательно прокладывает маршруты ракет и ударных дронов так, чтобы это проходило в том числе над атомными объектами Украины, это уже не впервые. Это часть российской террористической тактики".

Детали: Глава области поблагодарил силы ПВО за эффективную работу и ликвидацию угрозы для объектов критической инфраструктуры.

ШахедАЭСвойнаХмельнитчина
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