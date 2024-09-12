Во время ночной атаки РФ 12 сентября "Шахед" пролетел рядом с Хмельницкой АЭС – ОВА
Во время ночной российской атаки 12 сентября был зафиксирован пролет российского ударного дрона в непосредственной близости от Хмельницкой атомной станции.
Источник: глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в Telegram
Прямая речь: "...во время ночной атаки был зафиксирован пролет российского ударного БПЛА типа "Шахед" в непосредственной близости к Хмельницкой атомной станции.
Позже этот "Шахед" был сбит силами ПВО Украины.
Россия сознательно прокладывает маршруты ракет и ударных дронов так, чтобы это проходило в том числе над атомными объектами Украины, это уже не впервые. Это часть российской террористической тактики".
Детали: Глава области поблагодарил силы ПВО за эффективную работу и ликвидацию угрозы для объектов критической инфраструктуры.