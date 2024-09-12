Боррель запропонував санкції проти Ірану через передачу балістичних ракет РФ
Четвер, 12 вересня 2024, 14:27
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель передав країнам-членам пропозицію щодо запровадження санкцій проти Ірану через постачання балістичних ракет Росії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву речника зовнішньополітичної служби Петера Стано
Деталі: Стано нагадав, що Європейський Союз закликав Іран не передавати Росії балістичні ракети для використання проти України. Але оскільки Іран, як виглядає, це зробив – ЄС надасть "швидку відповідь".
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"Високий представник Боррель вже подав країнам-членам пропозиції щодо цільових заходів як частину відповіді ЄС на цей розвиток подій", – сказав Стано.
Він назвав передачу ракет ескалацією військової підтримки Іраном незаконної агресії Росії.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Іран передав балістичні ракети Росії для використання в Україні, через що нові санкції проти Тегерана є неминучими.
- Свій пакет санкцій проти Ірану та Росії вже оголосила Велика Британія.
- Опісля Міністерство фінансів США також оголосило про нові санкції проти Ірану.