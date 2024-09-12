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Боррель запропонував санкції проти Ірану через передачу балістичних ракет РФ

Анастасія ПроцЧетвер, 12 вересня 2024, 14:27
Боррель запропонував санкції проти Ірану через передачу балістичних ракет РФ
Жозеп Боррель. Ілюстративне фото: Getty Images

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель передав країнам-членам пропозицію щодо запровадження санкцій проти Ірану через постачання балістичних ракет Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву речника зовнішньополітичної служби Петера Стано

Деталі: Стано нагадав, що Європейський Союз закликав Іран не передавати Росії балістичні ракети для використання проти України. Але оскільки Іран, як виглядає, це зробив – ЄС надасть "швидку відповідь".

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"Високий представник Боррель вже подав країнам-членам пропозиції щодо цільових заходів як частину відповіді ЄС на цей розвиток подій", – сказав Стано. 

Він назвав передачу ракет ескалацією військової підтримки Іраном незаконної агресії Росії.

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