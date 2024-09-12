Боррель предложил санкции против Ирана из-за передачи баллистических ракет РФ
Четверг, 12 сентября 2024, 14:27
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель передал странам-членам предложение о введении санкций против Ирана из-за поставок баллистических ракет России.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление представителя внешнеполитической службы Петера Стано
Детали: Стано напомнил, что Европейский Союз призвал Иран не передавать России баллистические ракеты для использования против Украины. Но поскольку Иран, как выглядит, это сделал – ЕС предоставит "быстрый ответ".
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"Высокий представитель Боррель уже подал странам-членам предложения по целевым мерам как часть ответа ЕС на это развитие событий", – сказал Стано.
Он назвал передачу ракет эскалацией военной поддержки Ираном незаконной агрессии России.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Иран передал баллистические ракеты России для использования в Украине, из-за чего новые санкции против Тегерана неизбежны.
- Свой пакет санкций против Ирана и России уже объявила Великобритания.
- После Министерство финансов США также объявило о новых санкциях против Ирана.