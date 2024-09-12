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Боррель предложил санкции против Ирана из-за передачи баллистических ракет РФ

Анастасия ПроцЧетверг, 12 сентября 2024, 14:27
Боррель предложил санкции против Ирана из-за передачи баллистических ракет РФ
Жозеп Боррель. Иллюстративное фото: Getty Images

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель передал странам-членам предложение о введении санкций против Ирана из-за поставок баллистических ракет России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление представителя внешнеполитической службы Петера Стано

Детали: Стано напомнил, что Европейский Союз призвал Иран не передавать России баллистические ракеты для использования против Украины. Но поскольку Иран, как выглядит, это сделал – ЕС предоставит "быстрый ответ".

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"Высокий представитель Боррель уже подал странам-членам предложения по целевым мерам как часть ответа ЕС на это развитие событий", – сказал Стано.

Он назвал передачу ракет эскалацией военной поддержки Ираном незаконной агрессии России.

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