Зеленський заявив, що обмеження дальності ударів по РФ західною зброєю не повинно бути
Президент Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у четвер розповів, що на зустрічі з главами дипломатії США та Великої Британії у середу виклав їм дуже "пряме і детальне" бачення того, яке зняття обмежень на далекобійні удари по Росії необхідне Україні.
Джерело: "Європейська правда"
Пряма мова Зеленського: "Затягування цього процесу (щодо використання нами відповідної зброї) призводить до того, що Росія займається переміщенням цих військових цілей глибше на територію Росії".
Деталі: За його словами, Україна на цій зустрічі щодо далекобійної зброї була "дуже підготовлена, дуже переконлива і дуже детальна". І партнери, "всі деталі, сигнали від мене особисто сприймали".
Зеленський зазначив, "якщо знімаються обмеження партнерами, то дуже хотілось би, щоб це була стратегія перемоги України, а не політична стратегія".
Пряма мова Зеленського: "Знімати обмеження – значить знімати обмеження. А якщо буде запропоновано зняття обмежень на відповідну дальність, до якої ворог вже застосував свої військові цілі, як я сказав, то це тоді виключно політичне рішення, щоби зняти той тиск від партнерів інших країн і від України, і від журналістів на країни, які мають це рішення прийняти", – відзначив президент.
Він наголосив, що Україні необхідно так застосовувати західну зброю, аби збивати військові цілі.
"Якщо знімається обмеження на якусь зброю, до якої немає ракет – це не зняття обмежень. Це інший вид, як не давати позитивного рішення щодо застосування відповідної зброї", – резюмував Зеленський, додавши, що був у цьому "дуже прямий вчора" у розмові з партнерами.
Нагадаємо:
- За даними видання Politico, Білий дім фіналізує роботу над планом послаблення обмежень на використання Україною зброї, наданої США, для завдання ударів по російській території.
- Видання The Guardian повідомляло, що Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях на території Росії.