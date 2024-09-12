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Зеленський заявив, що обмеження дальності ударів по РФ західною зброєю не повинно бути

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 12 вересня 2024, 15:31
Зеленський заявив, що обмеження дальності ударів по РФ західною зброєю не повинно бути
Ентоні Блінкеном, Володимир Зеленський, Девід Леммі, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у четвер розповів, що на зустрічі з главами дипломатії США та Великої Британії у середу виклав їм дуже "пряме і детальне" бачення того, яке зняття обмежень на далекобійні удари по Росії необхідне Україні.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Затягування цього процесу (щодо використання нами відповідної зброї) призводить до того, що Росія займається переміщенням цих військових цілей глибше на територію Росії".

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Деталі: За його словами, Україна на цій зустрічі щодо далекобійної зброї була "дуже підготовлена, дуже переконлива і дуже детальна". І партнери, "всі деталі, сигнали від мене особисто сприймали".

Зеленський зазначив, "якщо знімаються обмеження партнерами, то дуже хотілось би, щоб це була стратегія перемоги України, а не політична стратегія".

Пряма мова Зеленського: "Знімати обмеження – значить знімати обмеження. А якщо буде запропоновано зняття обмежень на відповідну дальність, до якої ворог вже застосував свої військові цілі, як я сказав, то це тоді виключно політичне рішення, щоби зняти той тиск від партнерів інших країн і від України, і від журналістів на країни, які мають це рішення прийняти", – відзначив президент.

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Він наголосив, що Україні необхідно так застосовувати західну зброю, аби збивати військові цілі. 

"Якщо знімається обмеження на якусь зброю, до якої немає ракет – це не зняття обмежень. Це інший вид, як не давати позитивного рішення щодо застосування відповідної зброї", – резюмував Зеленський, додавши, що був у цьому "дуже прямий вчора" у розмові з партнерами.

Нагадаємо:

ЗеленськийзброяВелика БританіяСША
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