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Зеленский заявил, что ограничения дальности ударов по РФ западным оружием не должно быть

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 12 сентября 2024, 15:31
Зеленский заявил, что ограничения дальности ударов по РФ западным оружием не должно быть
Энтони Блинкен, Владимир Зелденский, Дэвид Лэмми, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в четверг рассказал, что на встрече с главами дипломатии США и Великобритании в среду изложил им очень "прямое и детальное" видение того, какое снятие ограничений на дальнобойные удары по России необходимо Украине.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Затягивание этого процесса (по использованию нами соответствующего оружия) приводит к тому, что Россия занимается перемещением этих военных целей глубже на территорию России".

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Детали: По его словам, Украина на этой встрече по дальнобойному оружию была "очень подготовлена, очень убедительна и очень детальна". И партнеры, "все детали, сигналы от меня лично воспринимали".

Зеленский отметил, "если снимаются ограничения партнерами, то очень хотелось бы, чтобы это была стратегия победы Украины, а не политическая стратегия".

Прямая речь Зеленского: "Снимать ограничения - значит снимать ограничения. А если будет предложено снятие ограничений на соответствующую дальность, к которой враг уже применил свои военные цели, как я сказал, то это тогда исключительно политическое решение, чтобы снять то давление от партнеров других стран и от Украины, и от журналистов на страны, которые должны это решение принять", - отметил президент.

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Он отметил, что Украине необходимо так применять западное оружие, чтобы сбивать военные цели.

"Если снимается ограничение на какое-то оружие, к которому нет ракет – это не снятие ограничений. Это другой вид, как не давать положительного решения по применению соответствующего оружия", – резюмировал Зеленский, добавив, что был в этом "очень прямым вчера" в разговоре с партнерами.

Напомним:

ЗеленскийоружиеВеликобританияСША
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