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Россия нанесла удар в Черном море по гражданскому судну, которое везло пшеницу в Египет

Александр ШумилинЧетверг, 12 сентября 2024, 16:39
Россия нанесла удар в Черном море по гражданскому судну, которое везло пшеницу в Египет
Фото Владимира Зеленского

Россия в четверг 12 сентября нанесла удар в Черном море по гражданскому грузовому судну, которое перевозило пшеницу для Египта.

Источник: сообщение президента Украины Владимира Зеленского

Прямая речь: "Российская ракета против груза пшеницы для Египта. Сегодняшний удар в Черном море - по обычному гражданскому судну сразу после выхода из украинских территориальных вод. По предварительным данным, к счастью, обошлось без человеческих потерь".

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Детали: Зеленский напомнил, что Украина является одним из ключевых глобальных доноров продовольственной безопасности и от нормальной работы ее экспортного продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях мира.

"Ожидаем реакции мира. Пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет", - написал он.

Черное мореЕгипет
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