Росіяни вдарили по густонаселеному району Харкова: з-під завалів деблокували 2 жінок і дитину
Російські війська у четвер вдень завдали удару по приватному сектору Харкова, чим пошкодили житлові будинки, згодом з-під завалів деблокувалидвох жінок і дитину.
Джерело: повідомлення мера Харкова Ігоря Терехова
Пряма мова: "Два прильоти по одному з густонаселених районів міста. На місця ударів прямують усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Удари прийшлися по приватному сектору. Пошкоджені житлові будинки, але, на щастя, інформація про жертв та постраждалих не надходила".
Деталі: О 16:45 Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на Харків.
Оновлено. Пізніше Терехов повідомив, що на місці одного з прильотів з під завалів будинку деблоковано двох жінок та дитину.
За словами мера міста, удари по Харкову були здійснені ФАБ-250. Пошкоджено більше 15 приватних будинків. Чотири людини звернулися до лікарів з гострою реакцією на стрес.