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Росіяни вдарили по густонаселеному району Харкова: з-під завалів деблокували 2 жінок і дитину

Олександр Шумілін, Станіслав ПогоріловЧетвер, 12 вересня 2024, 17:25
Росіяни вдарили по густонаселеному району Харкова: з-під завалів деблокували 2 жінок і дитину
Фото ілюстративне. АрміяInform

Російські війська у четвер вдень завдали удару по приватному сектору Харкова, чим пошкодили житлові будинки, згодом з-під завалів деблокувалидвох  жінок і дитину.

Джерело: повідомлення мера Харкова Ігоря Терехова

Пряма мова: "Два прильоти по одному з густонаселених районів міста. На місця ударів прямують усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

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Удари прийшлися по приватному сектору. Пошкоджені житлові будинки, але, на щастя, інформація про жертв та постраждалих не надходила".

Деталі: О 16:45 Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на Харків.

Оновлено. Пізніше Терехов повідомив, що на місці одного з прильотів з під завалів будинку деблоковано двох жінок та дитину.

ВІДЕО ДНЯ

За словами мера міста, удари по Харкову були здійснені ФАБ-250. Пошкоджено більше 15 приватних будинків. Чотири людини звернулися до лікарів з гострою реакцією на стрес.

Харківвійна
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