Росіяни вдарили по густонаселеному району Харкова: з-під завалів деблокували 2 жінок і дитину

Російські війська у четвер вдень завдали удару по приватному сектору Харкова, чим пошкодили житлові будинки, згодом з-під завалів деблокувалидвох жінок і дитину.

Джерело: повідомлення мера Харкова Ігоря Терехова

Пряма мова: "Два прильоти по одному з густонаселених районів міста. На місця ударів прямують усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Реклама:

Удари прийшлися по приватному сектору. Пошкоджені житлові будинки, але, на щастя, інформація про жертв та постраждалих не надходила".

Деталі: О 16:45 Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на Харків.

Оновлено. Пізніше Терехов повідомив, що на місці одного з прильотів з під завалів будинку деблоковано двох жінок та дитину.

ВІДЕО ДНЯ

За словами мера міста, удари по Харкову були здійснені ФАБ-250. Пошкоджено більше 15 приватних будинків. Чотири людини звернулися до лікарів з гострою реакцією на стрес.