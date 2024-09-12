Россияне ударили по густонаселенному району Харькова: из-под завалов деблокировали 2 женщин и ребенка

Российские войска в четверг днем нанесли удар по частному сектору Харькова, чем повредили жилые дома, впоследствии из-под завалов деблокировали двух женщин и ребенка.

Источник: сообщение мэра Харькова Игоря Терехова

Прямая речь: "Два прилета по одному из густонаселенных районов города. На места ударов направляются все соответствующие службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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Удары пришлись по частному сектору. Повреждены жилые дома, но, к счастью, информация о жертвах и пострадавших не поступала".

Детали: В 16:45 Воздушные силы ВСУ сообщали, что россияне сбросили управляемую авиационную бомбу на Харьков.

Обновлено. Впоследствии Терехов сообщил, что на месте одного из прилетов из под завалов дома деблокированы две женщины и ребенок.

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По словам мэра города, удары по Харькову были осуществлены ФАБ-250. Повреждено более 15 частных домов. Четыре человека обратились к врачам с острой реакцией на стресс.