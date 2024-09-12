Окупанти з початку доби 79 разів атакували позиції ЗСУ: найбільше на Курахівському напрямку – Генштаб 

З початку доби зафіксовано 79 бойових зіткнень з російськими окупантами, які активно атакують позиції українських захисників на різних напрямках фронту.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ

Деталі: За інформацією Генштабу, від початку доби українські війська відбили 79 атак російських військ. Найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на Курахівському та Покровському напрямках.

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На Курахівському напрямку ворог здійснив 33 штурмові дії, з яких 27 вже відбито. Найгарячіші бої тривають поблизу Георгіївки.

На Покровському напрямку відбулося 20 атак російських окупантів у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле та інших. Українські війська відбили 14 штурмів, однак ще точаться шість боїв.

Окрім цього, росіяни активно застосовують артилерію та авіацію. Обстріли зачепили населені пункти Харківщини, Чернігівщини та Сумщини, а також українські позиції на Торецькому, Лиманському та Придніпровському напрямках.

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На інших напрямках оперативна обстановка – без суттєвих змін.