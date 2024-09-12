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Оккупанты 79 раз атаковали позиции ВСУ: больше всего на Кураховском направлении – Генштаб

Четверг, 12 сентября 2024, 17:38
Оккупанты 79 раз атаковали позиции ВСУ: больше всего на Кураховском направлении – Генштаб
Фото: Генштаб

С начала суток зафиксировано 79 боевых столкновений с российскими оккупантами, которые активно атакуют позиции украинских защитников на разных направлениях фронта.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ

Детали: По информации Генштаба, с начала суток украинские войска отбили 79 атак российских войск. Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано на Кураховском и Покровском направлениях.

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На Кураховском направлении враг совершил 33 штурмовые действия, из которых 27 уже отбито. Самые горячие бои продолжаются вблизи Георгиевки. 

На Покровском направлении произошло 20 атак российских оккупантов в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле и других. Украинские войска отбили 14 штурмов, еще шесть боев продолжаются.

Кроме этого, россияне активно применяют артиллерию и авиацию. Обстрелы задели населенные пункты Харьковщины, Черниговщины и Сумщины, а также украинские позиции на Торецком, Лиманском и Приднепровском направлениях. 

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На других направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений.

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