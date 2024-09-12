Знищено 1620 га лісу: на Харківщині повністю ліквідували масштабну лісову пожежу

У селі Студенок Харківської області повністю ліквідували лісову пожежу, внаслідок якої постраждало 7 людей та було знищено 1620 гектарів лісового масиву.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Пожежа знищила і пошкодила понад 350 будинків та інших будівель, з яких 121 була житлова. Знищено 1620 гектарів лісового масиву. Травмовано семеро людей".

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Деталі: За словами Синєгубова, 170 евакуйованих розмістили у вцілілих будинках села. Волонтери надали будівельні набори екстреного реагування. 24 людини виїхали до інших населених пунктів.

Також зазначається, що постраждалі вже отримують фінансову допомогу від УВКБ ООН у розмірі 10 800 грн на людину.

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