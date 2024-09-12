Знищено 1620 га лісу: на Харківщині повністю ліквідували масштабну лісову пожежу
Четвер, 12 вересня 2024, 17:27
У селі Студенок Харківської області повністю ліквідували лісову пожежу, внаслідок якої постраждало 7 людей та було знищено 1620 гектарів лісового масиву.
Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова: "Пожежа знищила і пошкодила понад 350 будинків та інших будівель, з яких 121 була житлова. Знищено 1620 гектарів лісового масиву. Травмовано семеро людей".
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Деталі: За словами Синєгубова, 170 евакуйованих розмістили у вцілілих будинках села. Волонтери надали будівельні набори екстреного реагування. 24 людини виїхали до інших населених пунктів.
Також зазначається, що постраждалі вже отримують фінансову допомогу від УВКБ ООН у розмірі 10 800 грн на людину.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- За словами голови ОВА, пожежа спалахнула увечері 2 вересня. Горіли лісові насадження на площі біля 1200 га, вогонь розповсюдився на село Студенок, через це вирішили евакуювати жителів.