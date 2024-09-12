Уничтожено 1620 га леса: на Харьковщине полностью ликвидировали масштабный лесной пожар

В селе Студенок Харьковской области полностью ликвидировали лесной пожар, в результате которого пострадали 7 человек и было уничтожено 1620 гектаров лесного массива.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Пожар уничтожил и повредил более 350 домов и других зданий, из которых 121 было жилое. Уничтожено 1620 гектаров лесного массива. Травмированы семь человек".

Реклама:

Детали: По словам Синегубова, 170 эвакуированных разместили в уцелевших домах села. Волонтеры предоставили строительные наборы экстренного реагирования. 24 человека выехали в другие населенные пункты.

Также отмечается, что пострадавшие уже получают финансовую помощь от УВКБ ООН в размере 10 800 грн на человека.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ