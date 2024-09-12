Умєров поговорив з міністром оборони Румунії: Українські пілоти навчаються на F-16

Міністр оборони Рустем Умєров у четвер, 12 вересня, провів телефонну розмову з главою румунського Міністерства національної оборони Анджелом Тилваром і заявив про початок навчання українських пілотів на F-16 у Румунії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Умєрова у Facebook

Деталі: За словами Умєрова, ключовою темою розмови з румунським колегою було "посилення захисту українського неба від російських ракет і дронів".

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"Незабаром Україна отримає від румунських партнерів нову систему протиповітряної оборони Patriot. F-16 в українському небі теж стане більше: група наших пілотів вже проходить підготовку в Румунії", – додав він.

Міністр також анонсував візит до Румунії.

Своєю чергою в румунському Міноборони зазначили, що Тилвар "найрішучішим чином" засудив неспровоковану і незаконну російську агресію проти українського народу, зокрема напади на українське населення і цивільну інфраструктуру.

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Сторони обговорили двосторонню співпрацю, військову підтримку з боку Румунії, зокрема підготовку українських пілотів на F-16.

Нагадаємо, в листопаді 2023 року на військово-повітряній базі Фетешті у Румунії відкрився Європейський навчальний центр F-16. У липні там пройшли навчання перші румунські пілоти.

Досі про навчання українців у цьому центрі не повідомлялось – ба більше, ще минулого місяця Румунія офіційно спростовувала, що таке навчання відбувається.