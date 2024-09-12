Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Умеров поговорил с министром обороны Румынии: Украинские пилоты обучаются на F-16

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 12 сентября 2024, 18:54
Умеров поговорил с министром обороны Румынии: Украинские пилоты обучаются на F-16
Фото из Facebook Умерова

Министр обороны Рустем Умеров в четверг, 12 сентября, провел телефонный разговор с главой румынского Министерства национальной обороны Анджелом Тилваром и заявил о начале обучения украинских пилотов на F-16 в Румынии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Умерова в Facebook

Детали: По словам Умерова, ключевой темой разговора с румынским коллегой было "усиление защиты украинского неба от российских ракет и дронов".

Реклама:

"Вскоре Украина получит от румынских партнеров новую систему противовоздушной обороны Patriot. F-16 в украинском небе тоже станет больше: группа наших пилотов уже проходит подготовку в Румынии", – добавил он.

Министр также анонсировал визит в Румынию.

В свою очередь в румынском Минобороны отметили, что Тилвар "самым решительным образом" осудил неспровоцированную и незаконную российскую агрессию против украинского народа, в частности нападения на украинское население и гражданскую инфраструктуру.

ВИДЕО ДНЯ

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, военную поддержку со стороны Румынии, в частности подготовку украинских пилотов на F-16.

Напомним, в ноябре 2023 года на военно-воздушной базе Фетешти в Румынии открылся Европейский учебный центр F-16. В июле там прошли обучение первые румынские пилоты.

До сих пор об обучении украинцев в этом центре не сообщалось – более того, еще в прошлом месяце Румыния официально опровергала, что такое обучение происходит.

Умеров РустемРумынияистребители
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Тонны боеприпасов взлетели в воздух: бойцы ВМС уничтожили вражеские хранилища под Мариуполем

В Сумской области зафиксировали повторное загрязнение реки Сейм: причину выясняют

Рада поддержала увеличение налогов в первом чтении

Консерваторы в Германии определились с конкурентом Шольцу, чтобы повалить его правительство

Фон дер Ляйен объявила распределение портфелей еврокомиссаров: кто получил ключевой для Украины

Россияне ударили по энергетической системе Сум: в некоторых микрорайонах пропал свет и вода

Все новости...
Умеров Рустем
Умеров перечислил итоги 24 заседания "Рамштайн"
Министерство хаоса Умерова
Умеров отрицает, что увольнение командующего Воздушных сил связано с катастрофой F-16
Последние новости
16:39
Далеко от требований Госспецсвязи: "Киевстар" увеличит время автономной работы до 6 часов
16:27
Определились соперники сборной Украины по пляжному футболу в квалификации к чемпионату мира-2025
16:26
В Грузии прокомментировали слухи о лишении безвиза как "наказание" от ЕС
16:18
"Здесь все хорошо": появились новые подробности о последних мгновениях на борту затонувшего "Титана"
16:13
Нацбанк нашел нарушения в деятельности 8 финансовых компаний
16:09
Тонны боеприпасов взлетели в воздух: бойцы ВМС уничтожили вражеские хранилища под Мариуполем
16:08
Парламент Грузии принял законы против "ЛГБТ-пропаганды"
16:04
Армия РФ ударила по Харькову: пострадали 6 человек, среди них – 4 спасателей
16:01
В начале года Залужный был против наступления Украины на Курскую область – Politico
15:59
видеоВ Румынии неизвестный устроил пожар в здании парламента, эвакуировали 300 человек
Все новости...
Реклама:
Реклама: