Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лиховій: На лівому березі Дніпра ситуація загострилася

Тетяна ОлійникЧетвер, 12 вересня 2024, 21:31
Лиховій: На лівому березі Дніпра ситуація загострилася
Фото - Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку російська армія прагне зайняти сіру зону на лівому березі Дніпра.

Джерело: речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в етері загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Противник задіює значні зусилля для того, щоб зайняти сіру зону на островах так званих, або цій місцевості, яка порізана протоками, гирлами Дніпра, різними водними перешкодами саме на лівому березі.Там бойові дії дещо ускладнені потребою в логістиці за допомогою човнів, гідроциклів".

Реклама:

Деталі: Він зазначив, що порівняно з попереднім періодом відносного затишшя зараз йде різке загострення.

За словами речника, українським підрозділам вдається утримувати позиції на лівому березі Дніпра – починаючи від гирла Дніпра і далі на схід від Кринок.

війнабойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем

На Сумщині зафіксували повторне забруднення річки Сейм: причину з'ясовують

Рада підтримала збільшення податків у першому читанні

Консерватори у Німеччині визначилися із конкурентом Шольцу, щоб повалити його уряд

Фон дер Ляєн оголосила розподіл портфелів єврокомісарів: хто отримав ключовий для України

Росіяни вдарили по енергетичній системі Сум: в деяких мікрорайонах зникло світло та вода

Усі новини...
війна
Боррель засудив удар Росії по конвою Червоного Хреста на Донеччині
Сестра загиблого Да Вінчі доєдналася до лав батальйону, який він очолював
Путін пригрозив, що дозвіл Україні бити вглиб РФ втягне Захід у війну
Останні новини
16:38
Після стабілізації на Харківщині командувача Драпатого перевели на Донеччину
16:27
Визначилися суперники збірної України з пляжного футболу у кваліфікації до чемпіонату світу-2025
16:26
У Грузії прокоментували чутки про позбавлення безвізу як "покарання" від ЄС
16:18
"Тут усе гаразд": з'явилися нові подробиці про останні миті на борту затонулого "Титана"
16:13
Нацбанк знайшов порушення у діяльності 8 фінансових компаній
16:09
Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем
16:08
Парламент Грузії ухвалив закони проти "ЛГБТ-пропаганди"
16:04
Армія РФ ударила по Харкову: постраждали 6 людей, серед них – 4 рятувальників
16:01
На початку року Залужний був проти наступу України на Курську область – Politico
15:59
відеоУ Румунії невідомий влаштував пожежу в будівлі парламенту, евакуювали 300 осіб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: