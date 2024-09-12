Лиховій: На лівому березі Дніпра ситуація загострилася

На Придніпровському напрямку російська армія прагне зайняти сіру зону на лівому березі Дніпра.

Джерело: речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в етері загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Противник задіює значні зусилля для того, щоб зайняти сіру зону на островах так званих, або цій місцевості, яка порізана протоками, гирлами Дніпра, різними водними перешкодами саме на лівому березі.Там бойові дії дещо ускладнені потребою в логістиці за допомогою човнів, гідроциклів".

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Деталі: Він зазначив, що порівняно з попереднім періодом відносного затишшя зараз йде різке загострення.

За словами речника, українським підрозділам вдається утримувати позиції на лівому березі Дніпра – починаючи від гирла Дніпра і далі на схід від Кринок.