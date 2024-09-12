Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лыховий: На левом берегу Днепра ситуация обострилась

Татьяна ОлейникЧетверг, 12 сентября 2024, 21:31
Лыховий: На левом берегу Днепра ситуация обострилась
Фото - Генштаб ВСУ

На Приднепровском направлении российская армия стремится занять серую зону на левом берегу Днепра.

Источник: спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире общенационального телемарафона "Единые новости"

Прямая речь: "Противник задействует значительные усилия для того, чтобы занять серую зону на островах так называемых, или этой местности, которая изрезана протоками, устьями Днепра, различными водными преградами именно на левом берегу. Там боевые действия несколько затруднены потребностью в логистике с помощью лодок, гидроциклов".

Реклама:

Детали: Он отметил, что по сравнению с предыдущим периодом относительного затишья сейчас идет резкое обострение.

По словам представителя, украинским подразделениям удается удерживать позиции на левом берегу Днепра - начиная от устья Днепра и дальше на восток от Крынок.

войнабоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Тонны боеприпасов взлетели в воздух: бойцы ВМС уничтожили вражеские хранилища под Мариуполем

В Сумской области зафиксировали повторное загрязнение реки Сейм: причину выясняют

Рада поддержала увеличение налогов в первом чтении

Консерваторы в Германии определились с конкурентом Шольцу, чтобы повалить его правительство

Фон дер Ляйен объявила распределение портфелей еврокомиссаров: кто получил ключевой для Украины

Россияне ударили по энергетической системе Сум: в некоторых микрорайонах пропал свет и вода

Все новости...
война
Боррель осудил удар России по конвою Красного Креста в Донецкой области
Сестра погибшего Да Винчи присоединилась в ряды батальона, который он возглавлял
Путин пригрозил, что разрешение Украине бить вглубь РФ втянет Запад в войну
Последние новости
16:47
Рада одобрила перезагрузку таможни
16:39
Далеко от требований Госспецсвязи: "Киевстар" увеличит время автономной работы до 6 часов
16:27
Определились соперники сборной Украины по пляжному футболу в квалификации к чемпионату мира-2025
16:26
В Грузии прокомментировали слухи о лишении безвиза как "наказание" от ЕС
16:18
"Здесь все хорошо": появились новые подробности о последних мгновениях на борту затонувшего "Титана"
16:13
Нацбанк нашел нарушения в деятельности 8 финансовых компаний
16:09
Тонны боеприпасов взлетели в воздух: бойцы ВМС уничтожили вражеские хранилища под Мариуполем
16:08
Парламент Грузии принял законы против "ЛГБТ-пропаганды"
16:04
Армия РФ ударила по Харькову: пострадали 6 человек, среди них – 4 спасателей
16:01
В начале года Залужный был против наступления Украины на Курскую область – Politico
Все новости...
Реклама:
Реклама: