Лыховий: На левом берегу Днепра ситуация обострилась

На Приднепровском направлении российская армия стремится занять серую зону на левом берегу Днепра.

Источник: спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире общенационального телемарафона "Единые новости"

Прямая речь: "Противник задействует значительные усилия для того, чтобы занять серую зону на островах так называемых, или этой местности, которая изрезана протоками, устьями Днепра, различными водными преградами именно на левом берегу. Там боевые действия несколько затруднены потребностью в логистике с помощью лодок, гидроциклов".

Реклама:

Детали: Он отметил, что по сравнению с предыдущим периодом относительного затишья сейчас идет резкое обострение.

По словам представителя, украинским подразделениям удается удерживать позиции на левом берегу Днепра - начиная от устья Днепра и дальше на восток от Крынок.