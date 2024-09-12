У Фінляндії спростували закиди російських ЗМІ про атаку дронами з фінської території

Генеральний штаб Сил оборони Фінляндії офіційно спростував поширювану російськими ЗМІ інформацію про те, що з фінської території запускали безпілотники, які начебто атакували Мурманську область Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Yle

Деталі: У вівторок губернатор Мурманської області Андрій Чібіс повідомив про спробу завдати удару по регіону за допомогою трьох безпілотників.

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Згодом у різних російських Telegram-каналах почали поширювати необґрунтовані твердження про те, що українські безпілотники були запущені з території Фінляндії. Їх підхопили російська урядова "Российская газета" та підконтрольний Кремлю телеканал НТВ.

Генеральний штаб Сил оборони Фінляндії повідомив Yle, що звинувачення не відповідають дійсності.

"Територія Фінляндії не використовувалася і не буде використовуватися для імовірних дій проти Росії", – йдеться в його коментарі.

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Там додали, що Фінляндія та її союзники стежать за ситуацією і не будуть коментувати ситуацію додатково.

"Слід зазначити, що це випадок можливого російського інформаційного втручання, і зроблені звинувачення слід розглядати критично", – зауважив фінський Генштаб.

Нагадаємо: У липні після удару по російському аеродрому "Оленья" в Мурманській області, що менш як за 200 кілометрів від кордону з Фінляндією, фінський президент Александр Стубб закликав звикати, що війна може наблизитись до його країни.