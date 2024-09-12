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В Финляндии опровергли упреки российских СМИ об атаке дронами с финской территории

Станислав ПогориловЧетверг, 12 сентября 2024, 21:48
В Финляндии опровергли упреки российских СМИ об атаке дронами с финской территории
Фото: Getty Images

Генеральный штаб Сил обороны Финляндии официально опроверг распространяемую российскими СМИ информацию о том, что с финской территории запускали беспилотники, которые якобы атаковали Мурманскую область России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Yle

Детали: Во вторник губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о попытке нанести удар по региону с помощью трех беспилотников.

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Впоследствии в различных российских Telegram-каналах начали распространять необоснованные утверждения о том, что украинские беспилотники были запущены с территории Финляндии. Их подхватили российская правительственная "Российская газета" и подконтрольный Кремлю телеканал НТВ.

Генеральный штаб Сил обороны Финляндии сообщил Yle, что обвинения не соответствуют действительности.

"Территория Финляндии не использовалась и не будет использоваться для вероятных действий против России", – говорится в его комментарии.

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Там добавили, что Финляндия и ее союзники следят за ситуацией и не будут комментировать ситуацию дополнительно.

"Следует отметить, что это случай возможного российского информационного вмешательства, и сделанные обвинения следует рассматривать критически", – отметил финский Генштаб.

Напомним: В июле после удара по российскому аэродрому "Оленья" в Мурманской области, что менее чем в 200 километрах от границы с Финляндией, финский президент Александр Стубб призвал привыкать, что война может приблизиться к его стране.

Финляндиябеспилотники
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