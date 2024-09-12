Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сестра загиблого Да Вінчі доєдналася до лав батальйону, який він очолював

Тетяна ОлійникЧетвер, 12 вересня 2024, 22:18
Сестра загиблого Да Вінчі доєдналася до лав батальйону, який він очолював
Фото - 1 ОШБ Да Вінчі

Молодша сестра полеглого в боях Героя України Дмитра (Да Вінчі) Коцюбайла – Олександра – підписала контракт з 1 окремим штурмовим батальйоном імені свого брата, який він створив та командуючи ним, загинув.

Джерело: 1 ОШБ Да Вінчі

Дослівно: "Олександра Коцюбайло – молодша сестра Дмитра, нашого першого комбата, долучилася до батальйону. Вітаємо в родині, посестро!"

Реклама:

Що передувало: 

  • 7 березня 2023 року на фронті загинув доброволець ДУК "Правий сектор" Герой України 27-річний Дмитро Коцюбайло, відомий за позивним "Да Вінчі".

бойові діївійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем

На Сумщині зафіксували повторне забруднення річки Сейм: причину з'ясовують

Рада підтримала збільшення податків у першому читанні

Консерватори у Німеччині визначилися із конкурентом Шольцу, щоб повалити його уряд

Фон дер Ляєн оголосила розподіл портфелів єврокомісарів: хто отримав ключовий для України

Росіяни вдарили по енергетичній системі Сум: в деяких мікрорайонах зникло світло та вода

Усі новини...
бойові дії
Лиховій: На лівому березі Дніпра ситуація загострилася
Генштаб: На фронті за добу відбулось 93 зіткнення, 23 з них триває
Генштаб: Найгарячіше на Покровському на Курахівському напрямках, ворог активний ще на трьох
Останні новини
16:38
Після стабілізації на Харківщині командувача Драпатого перевели на Донеччину
16:27
Визначилися суперники збірної України з пляжного футболу у кваліфікації до чемпіонату світу-2025
16:26
У Грузії прокоментували чутки про позбавлення безвізу як "покарання" від ЄС
16:18
"Тут усе гаразд": з'явилися нові подробиці про останні миті на борту затонулого "Титана"
16:13
Нацбанк знайшов порушення у діяльності 8 фінансових компаній
16:09
Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем
16:08
Парламент Грузії ухвалив закони проти "ЛГБТ-пропаганди"
16:04
Армія РФ ударила по Харкову: постраждали 6 людей, серед них – 4 рятувальників
16:01
На початку року Залужний був проти наступу України на Курську область – Politico
15:59
відеоУ Румунії невідомий влаштував пожежу в будівлі парламенту, евакуювали 300 осіб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: