Сестра загиблого Да Вінчі доєдналася до лав батальйону, який він очолював
Четвер, 12 вересня 2024, 22:18
Молодша сестра полеглого в боях Героя України Дмитра (Да Вінчі) Коцюбайла – Олександра – підписала контракт з 1 окремим штурмовим батальйоном імені свого брата, який він створив та командуючи ним, загинув.
Джерело: 1 ОШБ Да Вінчі
Дослівно: "Олександра Коцюбайло – молодша сестра Дмитра, нашого першого комбата, долучилася до батальйону. Вітаємо в родині, посестро!"
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Що передувало:
- 7 березня 2023 року на фронті загинув доброволець ДУК "Правий сектор" Герой України 27-річний Дмитро Коцюбайло, відомий за позивним "Да Вінчі".