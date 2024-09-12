Сестра загиблого Да Вінчі доєдналася до лав батальйону, який він очолював

Молодша сестра полеглого в боях Героя України Дмитра (Да Вінчі) Коцюбайла – Олександра – підписала контракт з 1 окремим штурмовим батальйоном імені свого брата, який він створив та командуючи ним, загинув.

Джерело: 1 ОШБ Да Вінчі

Дослівно: "Олександра Коцюбайло – молодша сестра Дмитра, нашого першого комбата, долучилася до батальйону. Вітаємо в родині, посестро!"

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