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Сестра погибшего Да Винчи присоединилась в ряды батальона, который он возглавлял

Татьяна ОлейникЧетверг, 12 сентября 2024, 22:18
Сестра погибшего Да Винчи присоединилась в ряды батальона, который он возглавлял
Фото - 1 ОШБ Да Винчи

Младшая сестра павшего в боях Героя Украины Дмитрия (Да Винчи) Коцюбайло - Александра - подписала контракт с 1 отдельным штурмовым батальоном имени своего брата, который он создал и командуя им, погиб.

Источник: 1 ОШБ Да Винчи

Дословно: "Александра Коцюбайло - младшая сестра Дмитрия, нашего первого комбата, присоединилась к батальону. Поздравляем в семье, посестра!"

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Что предшествовало:

7 марта 2023 года на фронте погиб доброволец ДУК "Правый сектор" Герой Украины 27-летний Дмитрий Коцюбайло, известный по позывному "Да Винчи".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • 7 марта 2023 года на фронте погиб доброволец ДУК "Правый сектор" Герой Украины 27-летний Дмитрий Коцюбайло, известный по позывному "Да Винчи".

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боевые действиявойна
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