Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс

Дональд Трамп оголосив, що не братиме участі у повторних дебатах з Камалою Гарріс, стверджуючи, що вона програла їхній попередній поєдинок 10 вересня.

Джерело: Трамп в Truth Social

Пряма мова Трампа: "Коли боксер програє бій, першими словами, які він вимовляє, є: "Я ХОЧУ РЕВАНШ". Опитування чітко показують, що я виграв дебати проти радикальної лівої кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс, у вівторок ввечері, і вона негайно закликала до нових дебатів".

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Деталі: Він також акцентував, що Гарріс і Джо Байден "зруйнували країну".

Що передувало:

За даними опитування Reuters/Ipsos, на загальнонаціональному рівні віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа на п’ять відсоткових пунктів – 47% проти 42% – за менш як два місяці до президентських виборів.

Як уже повідомлялось, перші опитування після дебатів показали, що більшість вважають переможцем віцепрезидентку Гарріс, аніж експрезидента Трампа.

Серед сенаторів у Республіканській партії панує розчарування через виступ їхнього кандидата на дебатах.

Більше про те, що говорили кандидати, читайте в матеріалі "ЄвроПравди"