Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис

Дональд Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Камалой Харрис, утверждая, что она проиграла их предыдущий поединок 10 сентября.

Источник: Трамп в Truth Social

Прямая речь Трампа: "Когда боксер проигрывает бой, первыми словами, которые он произносит, являются: "Я ХОЧУ РЕВАНШ". Опросы четко показывают, что я выиграл дебаты против радикальной левой кандидатки от Демократической партии Камалы Харрис, во вторник вечером, и она немедленно призвала к новым дебатам".

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Детали: Он также акцентировал, что Харрис и Джо Байден "разрушили страну".

Что предшествовало:

По данным опроса Reuters/Ipsos, на общенациональном уровне вице-президент США Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа на пять процентных пунктов - 47% против 42% - за менее чем два месяца до президентских выборов.

Как уже сообщалось, первые опросы после дебатов показали, что большинство считают победителем вице-президента Харрис, чем экс-президента Трампа.

Среди сенаторов в Республиканской партии царит разочарование из-за выступления их кандидата на дебатах.

Больше о том, что говорили кандидаты, читайте в материале "ЕвроПравды"