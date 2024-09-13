Росіяни зіштовхнуться зі значними труднощами при контратаках на Курщині – ISW
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на незначні просування російських військ у Курській області в районах, які Сили оборони контролюють не повністю, і зіткнуться з більшими труднощами при подальших спробах контратак у підконтрольних українським силам районах.
Джерело: ISW
Дослівно: "Російські війська продовжували контратакувати по всьому українському виступу в Курській області 12 вересня, але досягли лише незначних успіхів, ймовірно, через продовження українських наступальних операцій та оборонних контратак у цьому районі".
Деталі: Геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, вказують на те, що російські війська досягли незначних успіхів на захід від Вишнівки (на південний захід від Кореневого) і на півночі Краснооктябрського (на південний захід від Кореневого).
Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили 10 населених пунктів на південь і південний захід від Кореневого з моменту початку контратак в ніч з 10 на 11 вересня, включаючи Апанасівку, Бяхово, Вишневку, Вікторівку, Незапне, Гордіївку, Краснооктябрське, Обухівку, Снагость і 10-й Жовтень.
Аналітики зазначають, що всі ці населені пункти знаходяться в межах існуючої заявленого рубежу російського просування, і ISW поки що не бачив візуального підтвердження того, що російські війська відбили будь-який з цих населених пунктів, окрім частин Снагостя та Краснооктябрьського.
Геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, вказують на те, що українська піхота просунулася через кордон у Тьоткіно (близько 40 км на південний захід від нинішньої української лінії фронту в Курській області).
Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, свідчать, що українська бронетехніка і піхота безперешкодно обходять російські протитанкові загородження "Зуби дракона" на російсько-українському кордоні на південний захід від Нового Путі (на південний захід від Глушково), що свідчить про те, що українські війська просунулися в цьому районі, і що російські війська не були готові використати ці загородження для відбиття транскордонних українських атак.
Російські джерела стверджують, що українські сили продовжують наступати в районі населених пунктів Новий Путь, Медвеже (на південний схід від Глушково), Снагость, Ольговка (на схід від Коренево) і Фанасєєвка (на південний схід від Суджі).
Дослівно: "Російські війська просунулися в районах Курської області, які українські війська ще не повністю контролюють і не намагаються контролювати, і російські війська, ймовірно, зіткнуться з більшими труднощами при подальшому просуванні в райони, які контролюються українськими військами".
"Українські сили не намагалися закріпитися повсюдно на своєму виступі в Курській області, і цілком ймовірно, що Сили оборони мали менше консолідованих позицій у передових районах на краях виступу, куди нещодавно просунулися російські війська".
"Російські контратаки проти краще підготовлених і укріплених позицій на території, яку контролюють українські війська, ймовірно, будуть набагато менш успішними, ніж контратаки, які російські війська розпочали 10-11 вересня".
Ключові висновки ISW за 12 вересня:
- Російські війська продовжували контратакувати на всьому українському виступі в Курській області 12 вересня, але досягли лише незначних успіхів, ймовірно, через продовження українських наступальних операцій та оборонних контратак у цьому районі.
- Російські війська просунулися в районах Курської області, які українські війська ще не повністю контролювали і не намагалися контролювати, і російські війська, ймовірно, зіткнуться з більшими труднощами при подальших контратаках на ділянках виступу, які контролюють українські війська.
- За повідомленнями, 12 вересня в результаті удару українських ПЗРК HIMARS було пошкоджено тимчасовий понтонний міст через річку Сейм і поранено групу російських військовослужбовців, які перебували неподалік від нього.
- За повідомленнями, російська влада перекинула додаткові підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії до Курської області і може розпочати передислокацію більш досвідчених бойових підрозділів для підтримки поточних російських контратак і майбутніх контрнаступальних операцій проти українських сил у Росії.
- Як повідомляється, Велика Британія дозволить Україні використовувати надані нею ракети великої дальності Storm Shadow для завдання ударів по військових об'єктах в Росії в найближчі дні.
- Путін продовжує риторичні зусилля, спрямовані на те, щоб вплинути на триваючу на Заході політичну дискусію щодо надання Україні дозволу на використання наданої зброї проти військових об'єктів в Росії, хоча раніше РФ не вдавалася до військової ескалації у відповідь на порушення Заходом російських "червоних ліній".
- Росія продовжила свої зусилля щодо зміцнення відносин із незахідними країнами на зустрічі високопосадовців і радників з питань безпеки БРІКС у Санкт-Петербурзі.
- Іран і Росія применшують свої розбіжності щодо проєкту Зангезурського коридору на Кавказі.
- Росія продовжує балансувати у відносинах з Іраном і країнами Перської затоки.
- Російський центр журналістських розслідувань "Досьє-Центр" 12 вересня опублікував розслідування про зусилля Кремля, спрямовані на зміцнення свого впливу на російський інформаційний простір за допомогою Telegram напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.
- Нещодавно російські війська зайняли позиції на північ від Чаового Яру, на південний схід від Покровська та на захід від Донецька.
- Колишній голова "Роскосмосу" та окупаційний сенатор від Запорізької області Дмитро Рогозін заявив 12 вересня, що перша група новоствореного добровольчого загону "БАРС-Сармат" (резерв бойової армії Росії) підписала контракти на військову службу з Міністерством оборони Росії та проходить підготовку до відправки на фронт в Україні.