Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Росіяни зіштовхнуться зі значними труднощами при контратаках на Курщині – ISW

Ольга Глущенко П'ятниця, 13 вересня 2024, 05:48
Росіяни зіштовхнуться зі значними труднощами при контратаках на Курщині – ISW
карта ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на незначні просування російських військ у Курській області в районах, які Сили оборони контролюють не повністю, і зіткнуться з більшими труднощами при подальших спробах контратак у підконтрольних українським силам районах.

Джерело: ISW

Дослівно: "Російські війська продовжували контратакувати по всьому українському виступу в Курській області 12 вересня, але досягли лише незначних успіхів, ймовірно, через продовження українських наступальних операцій та оборонних контратак у цьому районі".

Реклама:

Деталі: Геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, вказують на те, що російські війська досягли незначних успіхів на захід від Вишнівки (на південний захід від Кореневого) і на півночі Краснооктябрського (на південний захід від Кореневого).

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили 10 населених пунктів на південь і південний захід від Кореневого з моменту початку контратак в ніч з 10 на 11 вересня, включаючи Апанасівку, Бяхово, Вишневку, Вікторівку, Незапне, Гордіївку, Краснооктябрське, Обухівку, Снагость і 10-й Жовтень.

Аналітики зазначають, що всі ці населені пункти знаходяться в межах існуючої заявленого рубежу російського просування, і ISW поки що не бачив візуального підтвердження того, що російські війська відбили будь-який з цих населених пунктів, окрім частин Снагостя та Краснооктябрьського.

РЕКЛАМА:

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, вказують на те, що українська піхота просунулася через кордон у Тьоткіно (близько 40 км на південний захід від нинішньої української лінії фронту в Курській області).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, свідчать, що українська бронетехніка і піхота безперешкодно обходять російські протитанкові загородження "Зуби дракона" на російсько-українському кордоні на південний захід від Нового Путі (на південний захід від Глушково), що свідчить про те, що українські війська просунулися в цьому районі, і що російські війська не були готові використати ці загородження для відбиття транскордонних українських атак.

Російські джерела стверджують, що українські сили продовжують наступати в районі населених пунктів Новий Путь, Медвеже (на південний схід від Глушково), Снагость, Ольговка (на схід від Коренево) і Фанасєєвка (на південний схід від Суджі).

Дослівно: "Російські війська просунулися в районах Курської області, які українські війська ще не повністю контролюють і не намагаються контролювати, і російські війська, ймовірно, зіткнуться з більшими труднощами при подальшому просуванні в райони, які контролюються українськими військами".

"Українські сили не намагалися закріпитися повсюдно на своєму виступі в Курській області, і цілком ймовірно, що Сили оборони мали менше консолідованих позицій у передових районах на краях виступу, куди нещодавно просунулися російські війська".

"Російські контратаки проти краще підготовлених і укріплених позицій на території, яку контролюють українські війська, ймовірно, будуть набагато менш успішними, ніж контратаки, які російські війська розпочали 10-11 вересня".

Ключові висновки ISW за 12 вересня:

  • Російські війська продовжували контратакувати на всьому українському виступі в Курській області 12 вересня, але досягли лише незначних успіхів, ймовірно, через продовження українських наступальних операцій та оборонних контратак у цьому районі.
  • Російські війська просунулися в районах Курської області, які українські війська ще не повністю контролювали і не намагалися контролювати, і російські війська, ймовірно, зіткнуться з більшими труднощами при подальших контратаках на ділянках виступу, які контролюють українські війська.
  • За повідомленнями, 12 вересня в результаті удару українських ПЗРК HIMARS було пошкоджено тимчасовий понтонний міст через річку Сейм і поранено групу російських військовослужбовців, які перебували неподалік від нього.
  • За повідомленнями, російська влада перекинула додаткові підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії до Курської області і може розпочати передислокацію більш досвідчених бойових підрозділів для підтримки поточних російських контратак і майбутніх контрнаступальних операцій проти українських сил у Росії.
  • Як повідомляється, Велика Британія дозволить Україні використовувати надані нею ракети великої дальності Storm Shadow для завдання ударів по військових об'єктах в Росії в найближчі дні.
  • Путін продовжує риторичні зусилля, спрямовані на те, щоб вплинути на триваючу на Заході політичну дискусію щодо надання Україні дозволу на використання наданої зброї проти військових об'єктів в Росії, хоча раніше РФ не вдавалася до військової ескалації у відповідь на порушення Заходом російських "червоних ліній".
  • Росія продовжила свої зусилля щодо зміцнення відносин із незахідними країнами на зустрічі високопосадовців і радників з питань безпеки БРІКС у Санкт-Петербурзі.
  • Іран і Росія применшують свої розбіжності щодо проєкту Зангезурського коридору на Кавказі.
  • Росія продовжує балансувати у відносинах з Іраном і країнами Перської затоки.
  • Російський центр журналістських розслідувань "Досьє-Центр" 12 вересня опублікував розслідування про зусилля Кремля, спрямовані на зміцнення свого впливу на російський інформаційний простір за допомогою Telegram напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.
  • Нещодавно російські війська зайняли позиції на північ від Чаового Яру, на південний схід від Покровська та на захід від Донецька.
  • Колишній голова "Роскосмосу" та окупаційний сенатор від Запорізької області Дмитро Рогозін заявив 12 вересня, що перша група новоствореного добровольчого загону "БАРС-Сармат" (резерв бойової армії Росії) підписала контракти на військову службу з Міністерством оборони Росії та проходить підготовку до відправки на фронт в Україні.

ISWКурська область війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Глава МЗС Британії про дозвіл бити Storm Shadow по РФ: Критичний час для нервів і мужності

У МЗС України попередили Лукашенка про наслідки його зустрічі з Пушиліним

З жовтня 2022 року росіяни завдали понад тисячу ударів по українській енергетиці

Трамп відмовився від других дебатів із Гарріс

інфографікаУ Києві утримується висока забрудненість повітря

71 "Шахед" збили уночі над Україною

Усі новини...
ISW
ISW проаналізував контратаки росіян у Курській області
ISW: Росія і Китай розвивають військово-технічну співпрацю
ISW: Кремль намагається знайти посередників для переговорів з Україною
Останні новини
18:40
Майбутній єврокомісар з питань оборони закликає до обов'язкових запасів боєприпасів
18:24
У понеділок відключень електроенергії не прогнозують
18:14
відеоНа Київщині чоловік стріляв з автомата в магазині: двоє поранених
18:07
Нацбанк за тиждень знову не купував валюту
17:56
Глава МЗС Британії про дозвіл бити Storm Shadow по РФ: Критичний час для нервів і мужності
17:38
Україна передала промислові осушувачі постраждалій від повеней Чехії
17:21
Наскільки креативні українські 15-річні підлітки? Результати національного дослідження PISA-2022
17:17
У МЗС України попередили Лукашенка про наслідки його зустрічі з Пушиліним
17:05
З жовтня 2022 року росіяни завдали понад тисячу ударів по українській енергетиці
17:03
Формула-1Британець Норріс виграв гран-прі Сінгапуру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: