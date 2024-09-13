Пентагон назвав "незначними" контратаки росіян у Курській області

Міністерство оборони США оцінило контрнаступальні дії російських військ у Курській області, назвавших їх "незначними".

Джерело: речник Пентагону генерал Патрік Райдер, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми бачимо, що на нинішньому етапі російські підрозділи починають, намагаються провести певні контрнаступальні дії в Курській області".

Реклама:

Деталі: За його словами, ці дії є "незначними". Однак, додав Райдер, у Пентагоні стежать за розвитком подій.

Що передувало: Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські війська почали контрнаступальні дії в Курській області.

Читайте також: Рейд Сирського. Як просувається наступ Сил оборони в Курській області та чого чекати далі

РЕКЛАМА:

Передісторія: