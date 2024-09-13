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Пентагон назвав "незначними" контратаки росіян у Курській області

Ольга Глущенко П'ятниця, 13 вересня 2024, 04:40
Пентагон назвав незначними контратаки росіян у Курській області
Патрік Райдер, фото: Getty Images

Міністерство оборони США оцінило контрнаступальні дії російських військ у Курській області, назвавших їх "незначними".

Джерело: речник Пентагону генерал Патрік Райдер, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми бачимо, що на нинішньому етапі російські підрозділи починають, намагаються провести певні контрнаступальні дії в Курській області".

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Деталі: За його словами, ці дії є "незначними". Однак, додав Райдер, у Пентагоні стежать за розвитком подій.

Що передувало: Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські війська почали контрнаступальні дії в Курській області.

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Передісторія:

  • Українська операція у Курській області розпочалася 6 серпня. 10 серпня, на п'ятий день наступу української армії вглиб Росії, президент Володимир Зеленський визнав: Україна витиснула війну на землю агресора.
  • 27 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку операції у Курській області Росії, Україна взяла у полон 594 ворожі солдати і контролює понад 100 населених пунктів, або 1294 кв км.
  • За словами президента Володимира Зеленського, такі дії мають на меті створити буферну зону, щоб стати на заваді російським військовим операціям проти України. 
  • Правитель Росії Володимир Путін наполегливо продовжує применшувати результати успішної української операції на Курщині, намагаючись всіляко переконати російське суспільство, що контроль ЗСУ над сотнею населених пунктів у РФ нібито нічого не означає. Але 5 вересня заявив, що "священний обов'язок" російських солдатів – відвоювати назад частину Курської області РФ, яку зараз контролюють українські військові.

Курська область війнаРосіяСША
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