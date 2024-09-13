Россияне столкнутся со значительными трудностями при контратаках на Курщине – ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на незначительные продвижения российских войск в Курской области в районах, которые Силы обороны контролируют не полностью, и столкнутся с большими трудностями при дальнейших попытках контратак в подконтрольных украинским силам районах.

Источник: ISW

Дословно: "Российские войска продолжали контратаковать по всему украинскому выступу в Курской области 12 сентября, но достигли лишь незначительных успехов, вероятно, из-за продолжения украинских наступательных операций и оборонительных контратак в этом районе".

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Детали: Геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября, указывают на то, что российские войска достигли незначительных успехов к западу от Вишневки (к юго-западу от Кореневого) и на севере Краснооктябрьского (к юго-западу от Кореневого).

Министерство обороны России заявило, что российские войска отбили 10 населенных пунктов к югу и юго-западу от Кореневого с момента начала контратак в ночь с 10 на 11 сентября, включая Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Незапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и 10-й Октябрь.

Аналитики отмечают, что все эти населенные пункты находятся в пределах существующего заявленного рубежа российского продвижения, и ISW пока не видел визуального подтверждения того, что российские войска отбили любой из этих населенных пунктов, кроме частей Снагостя и Краснооктябрьского.

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Геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября, указывают на то, что украинская пехота продвинулась через границу в Теткино (около 40 км к юго-западу от нынешней украинской линии фронта в Курской области).

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября, свидетельствуют, что украинская бронетехника и пехота беспрепятственно обходят российские противотанковые заграждения "Зубы дракона" на российско-украинской границе к юго-западу от Нового Пути (к юго-западу от Глушково), что свидетельствует о том, что украинские войска продвинулись в этом районе, и что российские войска не были готовы использовать эти заграждения для отражения трансграничных украинских атак.

Российские источники утверждают, что украинские силы продолжают наступать в районе населенных пунктов Новый Путь, Медвеже (к юго-востоку от Глушково), Снагость, Ольговка (к востоку от Коренево) и Фанасеевка (к юго-востоку от Суджи).

Дословно: "Российские войска продвинулись в районах Курской области, которые украинские войска еще не полностью контролируют и не пытаются контролировать, и российские войска, вероятно, столкнутся с большими трудностями при дальнейшем продвижении в районы, которые контролируются украинскими войсками".

"Украинские силы не пытались закрепиться повсеместно на своем выступлении в Курской области, и вполне вероятно, что Силы обороны имели меньше консолидированных позиций в передовых районах на краях выступа, куда недавно продвинулись российские войска".

"Российские контратаки против лучше подготовленных и укрепленных позиций на территории, которую контролируют украинские войска, вероятно, будут гораздо менее успешными, чем контратаки, которые российские войска начали 10-11 сентября".

Ключевые выводы ISW за 12 сентября: