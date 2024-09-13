В Охтирці на Сумщині загинули дві жінки після удару КАБ по місту

Через удар росіян керованою авіаційною бомбою по місту Охтирка Сумської області загинули дві жінки з Охтирського будинку-інтернату для людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Джерело: Сумська ОВА, Сумська облпрокуратура, "Суспільне Суми"

Пряма мова директора будинку-інтернату Віктора Токарєва: "У нашому закладі на другому поверсі в актовій залі посипались вікна. Там перебували жінки, дві від стресу померли. Будемо їх ховати".

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Деталі: Також унаслідок атаки було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, три транспортні засоби, господарчі споруди та приміщення місцевого підприємства.

Нагадаємо: 13 вересня 2024 року близько 04.45 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, керовану авіабомбу на цивільну інфраструктуру Охтирку Сумської області.