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В Ахтырке Сумской области погибли две женщины после удара УАБ по городу

Станислав ПогориловПятница, 13 сентября 2024, 10:41
В Ахтырке Сумской области погибли две женщины после удара УАБ по городу
Фото: Сумская облпрокуратура

Из-за удара россиян управляемой авиационной бомбой по городу Ахтырка Сумской области погибли две женщины из Ахтырского дома-интерната для престарелых и лиц с инвалидностью.

Источник: Сумская ОВА, Сумская облпрокуратура, "Суспільне Суми"

Прямая речь директора дома-интерната Виктора Токарева: "В нашем заведении на втором этаже в актовом зале посыпались окна. Там находились женщины, две от стресса умерли. Будем их хоронить".

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Детали: Также в результате атаки был поврежден многоэтажный жилой дом, три транспортных средства, хозяйственные постройки и помещения местного предприятия.

Напомним: 13 сентября 2024 года около 04.45 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили, по предварительным данным, управляемую авиабомбу на гражданскую инфраструктуру Ахтырка Сумской области.

Сумская областьжертвыобстрел
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