Рада безпеки РФ повідомила, що її голова, колишній міністр оборони РФ, Сергій Шойгу 13 вересня відвідав Пхеньян, де його прийняв північнокорейський диктатор Кім Чен Ин.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Дослівно РБ: "13 вересня делегація на чолі з секретарем Ради безпеки Російської Федерації С.К. Шойгу перебувала в Пхеньяні. У рамках триваючого стратегічного діалогу між нашими країнами відбувся предметний обмін думками з корейськими колегами з широкого кола питань двостороннього та міжнародного порядку денного".

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Деталі: Зазначається, що "Шойгу прийняв голова державних справ КНДР товариш Кім Чен Ин".

У повідомленні також зазначено, що зустрічі в Пхеньяні "відбулися у винятково довірчій, дружній атмосфері" в руслі домовленостей, яких було досягнуто під час державного візиту російського правителя Володимира Путіна до Пхеньяна в червні 2024 року.

"Вони зроблять важливий внесок у справу реалізації положень підписаного ними двостороннього договору про всеосяжне стратегічне партнерство", - додали в Радбезі РФ.

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Що передувало: У червні 2024 року лідер Кремля Володимир Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, він передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти однієї з цих держав.