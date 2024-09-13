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Шойгу поехал на прием к Ким Чен Ыну

Валентина РоманенкоПятница, 13 сентября 2024, 11:11
Шойгу поехал на прием к Ким Чен Ыну
Сергей Шойгу. иллюстративное фото из Википедии

Совет безопасности РФ сообщил, что его глава, бывший министр обороны, Сергей Шойгу 13 сентября посетил Пхеньян, где его принял северокорейский диктатор Ким Чен Ын.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Дословно СБ: "13 сентября делегация во главе с секретарем Совета безопасности Российской Федерации С.К. Шойгу находилась в Пхеньяне. В рамках продолжающегося стратегического диалога между нашими странами состоялся предметный обмен мнениями с корейскими коллегами по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки".

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Детали: Отмечается, что "Шойгу был принят председателем государственных дел КНДР товарищем Ким Чен Ыном".

В сообщении также указано, что встречи в Пхеньяне "прошли в исключительно доверительной, дружеской обстановке" в русле договоренностей, которые были достигнуты в ходе государственного визита российского правителя Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года.

"Они внесут важный вклад в дело реализации положений подписанного ими двустороннего договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - добавили в Совбезе РФ.

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Что предшествовало: В июне 2024 года лидер Кремля Владимир Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из этих государств.

РосcияКНДР
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