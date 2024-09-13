Шойгу поехал на прием к Ким Чен Ыну

Совет безопасности РФ сообщил, что его глава, бывший министр обороны, Сергей Шойгу 13 сентября посетил Пхеньян, где его принял северокорейский диктатор Ким Чен Ын.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Дословно СБ: "13 сентября делегация во главе с секретарем Совета безопасности Российской Федерации С.К. Шойгу находилась в Пхеньяне. В рамках продолжающегося стратегического диалога между нашими странами состоялся предметный обмен мнениями с корейскими коллегами по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки".

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Детали: Отмечается, что "Шойгу был принят председателем государственных дел КНДР товарищем Ким Чен Ыном".

В сообщении также указано, что встречи в Пхеньяне "прошли в исключительно доверительной, дружеской обстановке" в русле договоренностей, которые были достигнуты в ходе государственного визита российского правителя Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года.

"Они внесут важный вклад в дело реализации положений подписанного ими двустороннего договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - добавили в Совбезе РФ.

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Что предшествовало: В июне 2024 года лидер Кремля Владимир Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из этих государств.