Россияне устанавливают металлические заборы для защиты Крымского моста от атак дронов

Журналисты "Центра журналистских расследований" узнали, что во временно оккупированном Крыму возле Керченского моста оккупанты устанавливают металлические заборы, чтобы защитить бетонные опоры моста от атак подводных и надводных дронов. Сейчас их длина достигает около 600 метров.

Источник: "Радио Свобода" "Крым.Реалии" со ссылкой на "Центр журналистских расследований"

Детали: Журналисты также сообщают, что рядом с мостом в море появились бетонные тетраподы и металлические конструкции, похожие на противотанковые "ежи", сваренные между собой.

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фото: ЦЖР

На южной части острова Тузла обнаружили российские системы противовоздушной обороны, в частности самоходный ЗРК "Панцирь-С1", размещенный под мостом.

Кроме того, на другой стороне острова журналисты зафиксировали линию угольников, усиливающих работу российских систем радиоэлектронной борьбы. Металлические тетраэдры, вероятно, служат ложными целями для украинских ракет и дронов.

ФОТО: ЦЖР

Также вдоль южной стороны Керченского моста российская армия установила около десяти наблюдательных пунктов, пулеметных гнезд и позиций для ПВО, которые прикрыли маскировочными сетками.

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Напомним: 20 августа во временно оккупированном Крыму возле Керченского моста заметили строительство, которое напоминает второй мост.