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Россияне устанавливают металлические заборы для защиты Крымского моста от атак дронов

Анастасия ПроцПятница, 13 сентября 2024, 11:14
Россияне устанавливают металлические заборы для защиты Крымского моста от атак дронов
фото: ЦЖР

Журналисты "Центра журналистских расследований" узнали, что во временно оккупированном Крыму возле Керченского моста оккупанты устанавливают металлические заборы, чтобы защитить бетонные опоры моста от атак подводных и надводных дронов. Сейчас их длина достигает около 600 метров.

Источник: "Радио Свобода" "Крым.Реалии" со ссылкой на "Центр журналистских расследований"

Детали: Журналисты также сообщают, что рядом с мостом в море появились бетонные тетраподы и металлические конструкции, похожие на противотанковые "ежи", сваренные между собой.

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фото: ЦЖР

На южной части острова Тузла обнаружили российские системы противовоздушной обороны, в частности самоходный ЗРК "Панцирь-С1", размещенный под мостом.

Кроме того, на другой стороне острова журналисты зафиксировали линию угольников, усиливающих работу российских систем радиоэлектронной борьбы. Металлические тетраэдры, вероятно, служат ложными целями для украинских ракет и дронов.

 
ФОТО: ЦЖР

Также вдоль южной стороны Керченского моста российская армия установила около десяти наблюдательных пунктов, пулеметных гнезд и позиций для ПВО, которые прикрыли маскировочными сетками.

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Напомним: 20 августа во временно оккупированном Крыму возле Керченского моста заметили строительство, которое напоминает второй мост.

КрымКерченский мостстроительство
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