Особливий обмін: Україна повернула з полону РФ ще 49 захисників і цивільних
Українська сторона повернула з російського полону ще 49 військових і цивільних, серед них, вперше за багато часу - 23 жінки.
Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережах, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, омбудсман Дмитро Лубінець
Пряма мова: "Ще одне повернення наших людей, на яке ми завжди чекаємо й заради яких працюємо.
49 українців і українок удома. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. Зокрема, Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць "Азовсталі". Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук".
У Координаційному штабі зазначають, що цей обмін особливий, адже вперше за тривалий час вдалося звільнити з полону українських жінок: їх серед звільнених 23. Зокрема це цивільні українки, яких росіяни затримали та незаконно позбавили волі ще до повномасштабного вторгнення.
Вдалося звільнити також жінок, які зазнали негуманного поводження зокрема через примусову участь у так званому "судовому процесі" над захисниками Маріуполя.
Керівниця патронатної служби азовців Олена Толкачова підтвердила, що при нинішньому обміні повернуто 15 військовослужбовців тодішнього полку "Азов" НГУ, а зараз 12-ї бригади НГУ "Азов". Це група переважно з жінок, які повертаються додому після понад 2 років полону.
Вийшла на волю кримськотатарська активістка Леніє Умерова, захоплена росіянами під час перетину кордону Грузії. Додому повертається також Герой України полковник медичної служби Віктор Івчук, який керував військовим шпиталем у Маріуполі в найважчі часи.
Серед звільнених 23 солдатів та сержантів, 19 офіцерів. Восьмеро – представники ЗСУ (зокрема двоє з ТрО), двоє з Нацполіції, четверо прикордонників, 13 військових моряків, 15 захисників Маріуполя та Азовсталі з Нацгвардії. Решта семеро – цивільні.
Дослівно Коордштаб: "Звільнені оборонці захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Херсонському напрямках.
Україна висловлює вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації чергового обміну.
Координаційний штаб також наголошує, що він є єдиним уповноваженим органом, який здійснює всі процеси, пов'язані з перемовинами та поверненням наших захисниць та захисників.
Усі звільнені з російського полону пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, всі належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство".