Особливий обмін: Україна повернула з полону РФ ще 49 захисників і цивільних

Українська сторона повернула з російського полону ще 49 військових і цивільних, серед них, вперше за багато часу - 23 жінки.

Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережах, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, омбудсман Дмитро Лубінець

Пряма мова: "Ще одне повернення наших людей, на яке ми завжди чекаємо й заради яких працюємо.



49 українців і українок удома. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. Зокрема, Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць "Азовсталі". Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук".

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Леніє Умєрова фото з соцмереж президента

У Координаційному штабі зазначають, що цей обмін особливий, адже вперше за тривалий час вдалося звільнити з полону українських жінок: їх серед звільнених 23. Зокрема це цивільні українки, яких росіяни затримали та незаконно позбавили волі ще до повномасштабного вторгнення.

Вдалося звільнити також жінок, які зазнали негуманного поводження зокрема через примусову участь у так званому "судовому процесі" над захисниками Маріуполя.

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Керівниця патронатної служби азовців Олена Толкачова підтвердила, що при нинішньому обміні повернуто 15 військовослужбовців тодішнього полку "Азов" НГУ, а зараз 12-ї бригади НГУ "Азов". Це група переважно з жінок, які повертаються додому після понад 2 років полону.

фото координаційного штабу

Вийшла на волю кримськотатарська активістка Леніє Умерова, захоплена росіянами під час перетину кордону Грузії. Додому повертається також Герой України полковник медичної служби Віктор Івчук, який керував військовим шпиталем у Маріуполі в найважчі часи.

Серед звільнених 23 солдатів та сержантів, 19 офіцерів. Восьмеро – представники ЗСУ (зокрема двоє з ТрО), двоє з Нацполіції, четверо прикордонників, 13 військових моряків, 15 захисників Маріуполя та Азовсталі з Нацгвардії. Решта семеро – цивільні.

Дослівно Коордштаб: "Звільнені оборонці захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Херсонському напрямках.

Україна висловлює вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації чергового обміну.

Координаційний штаб також наголошує, що він є єдиним уповноваженим органом, який здійснює всі процеси, пов'язані з перемовинами та поверненням наших захисниць та захисників.

Усі звільнені з російського полону пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, всі належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство".