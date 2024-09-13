Особый обмен: Украина вернула из плена РФ еще 49 защитников и гражданских

Украинская сторона вернула из российского плена еще 49 военных и гражданских, среди них, впервые за много времени - 23 женщины.

Источник: президент Владимир Зеленский в соцсетях, Координационный штаб, по вопросам обращения с военнопленными, омбудсмен Дмитрий Лубинец

Прямая речь: "Еще одно возвращение наших людей, на которое мы всегда ждем и ради которых работаем.

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49 украинцев и украинок дома. Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди. В частности, Ление Умерова - девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце. Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц "Азовстали". Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук".

Ление Умерова фото изз соцсетей президента

В Координационном штабе отмечают, что этот обмен особый, ведь впервые за долгое время удалось освободить из плена украинских женщин: их среди освобожденных 23. В частности, это гражданские украинки, которых россияне задержали и незаконно лишили свободы еще до полномасштабного вторжения.

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Удалось освободить также женщин, которые подверглись негуманному обращению в частности из-за принудительного участия в так называемом "судебном процессе" над защитниками Мариуполя.

Руководитель патронатной службы азовцев Елена Толкачева подтвердила, что при нынешнем обмене возвращены 15 военнослужащих тогдашнего полка "Азов" НГУ, а сейчас 12-й бригады НГУ "Азов". Это группа преимущественно из женщин, которые возвращаются домой после более 2 лет плена.

ФОТО КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА

Вышла на свободу крымскотатарская активистка Ление Умерова, захваченная россиянами при пересечении границы Грузии. Домой возвращается также Герой Украины полковник медицинской службы Виктор Ивчук, который руководил военным госпиталем в Мариуполе в самые тяжелые времена.

Среди освобожденных 23 солдат и сержантов, 19 офицеров. Восемь - представители ВСУ (в том числе двое из ТрО), двое из Нацполиции, четверо пограничников, 13 военных моряков, 15 защитников Мариуполя и Азовстали из Нацгвардии. Остальные семеро - гражданские.

Дословно Коордштаб: "Освобожденные защитники защищали нашу землю на Донецком, Луганском, Херсонском направлениях.

Украина выражает благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за помощь в организации очередного обмена.

Координационный штаб также отмечает, что он является единственным уполномоченным органом, который осуществляет все процессы, связанные с переговорами и возвращением наших защитниц и защитников.

Все освобожденные из российского плена пройдут медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, все надлежащие выплаты за все время пребывания в неволе и реинтегрируются в общество".