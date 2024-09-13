Особый обмен: Украина вернула из плена РФ еще 49 защитников и гражданских
Украинская сторона вернула из российского плена еще 49 военных и гражданских, среди них, впервые за много времени - 23 женщины.
Источник: президент Владимир Зеленский в соцсетях, Координационный штаб, по вопросам обращения с военнопленными, омбудсмен Дмитрий Лубинец
Прямая речь: "Еще одно возвращение наших людей, на которое мы всегда ждем и ради которых работаем.
49 украинцев и украинок дома. Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди. В частности, Ление Умерова - девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце. Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц "Азовстали". Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук".
В Координационном штабе отмечают, что этот обмен особый, ведь впервые за долгое время удалось освободить из плена украинских женщин: их среди освобожденных 23. В частности, это гражданские украинки, которых россияне задержали и незаконно лишили свободы еще до полномасштабного вторжения.
Удалось освободить также женщин, которые подверглись негуманному обращению в частности из-за принудительного участия в так называемом "судебном процессе" над защитниками Мариуполя.
Руководитель патронатной службы азовцев Елена Толкачева подтвердила, что при нынешнем обмене возвращены 15 военнослужащих тогдашнего полка "Азов" НГУ, а сейчас 12-й бригады НГУ "Азов". Это группа преимущественно из женщин, которые возвращаются домой после более 2 лет плена.
Вышла на свободу крымскотатарская активистка Ление Умерова, захваченная россиянами при пересечении границы Грузии. Домой возвращается также Герой Украины полковник медицинской службы Виктор Ивчук, который руководил военным госпиталем в Мариуполе в самые тяжелые времена.
Среди освобожденных 23 солдат и сержантов, 19 офицеров. Восемь - представители ВСУ (в том числе двое из ТрО), двое из Нацполиции, четверо пограничников, 13 военных моряков, 15 защитников Мариуполя и Азовстали из Нацгвардии. Остальные семеро - гражданские.
Дословно Коордштаб: "Освобожденные защитники защищали нашу землю на Донецком, Луганском, Херсонском направлениях.
Украина выражает благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за помощь в организации очередного обмена.
Координационный штаб также отмечает, что он является единственным уполномоченным органом, который осуществляет все процессы, связанные с переговорами и возвращением наших защитниц и защитников.
Все освобожденные из российского плена пройдут медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, все надлежащие выплаты за все время пребывания в неволе и реинтегрируются в общество".