Politico: Кулебу звільнили, бо дратував Єрмака

Видання Politico з посиланням на неназвані джерела повідомило, що Дмитро Кулеба був звільнений з посади міністра закордонних справ, оскільки "дратував" голову Офісу президента Андрія Єрмака, який "хоче мати більше контролю над міністерством".

Джерело: Politico з посиланням на джерела

Дослівно: "Відхід Кулеби, зокрема, розглядається як ще один приклад того, як оточення Зеленського викидає аутсайдерів, які готові ставити питання і кидати виклик. Це відповідає попередньому звільненню командувача Збройних сил генерала Валерія Залужного, який конфліктував із Зеленським щодо стратегії війни та необхідності мобілізації більшої кількості людей для участі в бойових діях. Високий рейтинг Залужного також не сподобався пильній і ревнивій президентській адміністрації".

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Деталі: Видання зазначає, що звільнення Кулеби викликало занепокоєння західних лідерів, які висловили захоплення ексочільником МЗС. Зокрема, колишня прем'єр-міністр Естонії і нинішній кандидат на посаду глави зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас написала в соцмережах: "У вас була одна з найскладніших робіт у світі, я дякую вам за вашу надзвичайну професійну та особисту відданість".

Згідно з проведеним минулого місяця опитуванням, пише видання, більше половини українців зараз вважають, що офіс Зеленського здійснює надмірний вплив на державні та правоохоронні органи, суди, антикорупційні органи, а також парламент країни.

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У свою чергу захисники Зеленського кажуть, що війна вимагає твердої руки, і немає часу на демократичні тонкощі, коли борешся з російським автократом, який хоче стерти Україну з лиця землі і не вірить, що вона повинна існувати як держава.

У статті Politico також говориться, що популярність самого президента Володимира Зеленського падає серед українців, хоча вони зберігають вдячність "за його перші щоденні повідомлення у воєнний час, які згуртували націю - так само, як запальні парламентські промови Черчилля зміцнили британський опір".

Автори статті наголошують, що критики Зеленського "давно занепокоєні тим, що Україна почне розплачуватися за те, що дехто називає пострадянською ментальністю командно-адміністративної системи".

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